«Укрзалізниця» запустила додаткові поїзди до новорічних свят

У зв’язку з підвищеним попитом на рейси до гірськолижних курортів на період новорічних та різдвяних свят АТ «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги, збільшила періодичність руху та продовжила маршрути окремих рейсів.Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».Так, до новорічних і різдвяних свят призначено дев’ять потягів:№ 235/236 Київ – Ужгород (через Славське) вирушатиме з Києва з 23 грудня по 10 січня, крім 31 грудня. Зворотно відправлення з 24 грудня по 11 січня, крім 31 грудня.№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці вирушатиме з Києва з 23 грудня по 11 січня, крім 31 грудня. З Чернівців вирушатиме з 24 грудня по 12 січня, крім 31 грудня.№ 259/260 Суми, Київ – Ворохта (через Буковель) вирушатиме через день із Сум з 24 грудня по 10 січня. З Ворохти відправлення з 25 грудня по 11 січня.№ 123/124 Київ – Одеса вирушатиме з Києва 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня. Зворотно відправлення 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня.№ 211/212 Харків – Львів вирушатиме через день із Харкова з 24 грудня по 10 січня. Зворотно відправлення з 25 грудня по 11 січня.№ 167/168 Львів – Одеса вирушатиме зі Львова 29, 30 грудня та 3, 9 січня. Зворотно відправлення 29, 30 грудня та 3, 9 січня.№ 238/237 Одеса – Ужгород вирушатиме через день з Одеси з 24 грудня по 9 січня. З Ужгорода відправлення з 25 грудня по 10 січня.вирушатиме з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня. Зі столиці відправлення 24, 30 грудня та 5 січня.№ 197/198 Ковель – Київ вирушатиме з Ковеля 30 грудня та 3, 9 січня. Зі столиці відправлення 30 грудня та 3, 9, 10 січня.