Скільки цього року коштуватиме для українців приготування олів’є





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У порівнянні з груднем 2020 року подорожчали усі продукти, які господині кладуть в олів'є, крім картоплі. Ціна на коренеплід знизилася на 15% і становить в середньому 7 гривень за кілограм.



Водночас вартість яєць та цибулі злетіла на 50% і майже вдвічі відповідно. За банку консервованого горошку цього року доведеться сплатити від 25 до 50 гривень. За ковбасу – від 120 до 290 гривень за кілограм.



Філе курячої грудки, яким у салаті часто замінюють ковбасу, подорожчало більш ніж на 20%. Середня ціна майонезу збільшилася на 20% - до 29,9 грн за 300 грамів. Вартість кілограма свіжих огірків становить близько 49,9 гривні, солоних – 40-70 гривень.



"Зрештою з'ясувалося, що за місяць до новорічних та різдвяних свят приготувати 3 кілограми олів'є на сім'ю коштуватиме українцям 209,9 грн, тоді як станом на 1 грудня 2020 року коштувало 173,5 грн", - резюмували аналітики.



Тобто 1 кілограм олів'є сьогодні коштуватиме майже 70 гривень. При цьому в супермаркеті ціна на готовий салат варіюватиметься від 149 до 240 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Індекс собівартості олів’є, який є неофіційним вимірником інфляції в країні та показує, зростання цін на основні харчові продукти за рік виріс на 21%.Про це пише "Апостроф" з посиланням на пресслужбу сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, яка напередодні новорічних свят проаналізувала вартість інгредієнтів традиційного в Україні салату.У порівнянні з груднем 2020 року подорожчали усі продукти, які господині кладуть в олів'є, крім картоплі. Ціна на коренеплід знизилася на 15% і становить в середньому 7 гривень за кілограм.Водночас вартість яєць та цибулі злетіла на 50% і майже вдвічі відповідно. За банку консервованого горошку цього року доведеться сплатити від 25 до 50 гривень. За ковбасу – від 120 до 290 гривень за кілограм.Філе курячої грудки, яким у салаті часто замінюють ковбасу, подорожчало більш ніж на 20%. Середня ціна майонезу збільшилася на 20% - до 29,9 грн за 300 грамів. Вартість кілограма свіжих огірків становить близько 49,9 гривні, солоних – 40-70 гривень."Зрештою з'ясувалося, що за місяць до новорічних та різдвяних свят приготувати 3 кілограми олів'є на сім'ю коштуватиме українцям 209,9 грн, тоді як станом на 1 грудня 2020 року коштувало 173,5 грн", - резюмували аналітики.Тобто 1 кілограм олів'є сьогодні коштуватиме майже 70 гривень. При цьому в супермаркеті ціна на готовий салат варіюватиметься від 149 до 240 гривень.

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