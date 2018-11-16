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Скільки цього року коштуватиме для українців приготування олів’є

Скільки цього року коштуватиме для українців приготування олів’є
Індекс собівартості олів’є, який є неофіційним вимірником інфляції в країні та показує, зростання цін на основні харчові продукти за рік виріс на 21%.

Про це пише "Апостроф" з посиланням на пресслужбу сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, яка напередодні новорічних свят проаналізувала вартість інгредієнтів традиційного в Україні салату.

У порівнянні з груднем 2020 року подорожчали усі продукти, які господині кладуть в олів'є, крім картоплі. Ціна на коренеплід знизилася на 15% і становить в середньому 7 гривень за кілограм.

Водночас вартість яєць та цибулі злетіла на 50% і майже вдвічі відповідно. За банку консервованого горошку цього року доведеться сплатити від 25 до 50 гривень. За ковбасу – від 120 до 290 гривень за кілограм.

Філе курячої грудки, яким у салаті часто замінюють ковбасу, подорожчало більш ніж на 20%. Середня ціна майонезу збільшилася на 20% - до 29,9 грн за 300 грамів. Вартість кілограма свіжих огірків становить близько 49,9 гривні, солоних – 40-70 гривень.

"Зрештою з'ясувалося, що за місяць до новорічних та різдвяних свят приготувати 3 кілограми олів'є на сім'ю коштуватиме українцям 209,9 грн, тоді як станом на 1 грудня 2020 року коштувало 173,5 грн", - резюмували аналітики.

Тобто 1 кілограм олів'є сьогодні коштуватиме майже 70 гривень. При цьому в супермаркеті ціна на готовий салат варіюватиметься від 149 до 240 гривень.

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Теги: олів’є, ціни
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