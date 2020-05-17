Судили волинянина, який влаштував нічний дебош вагітній сестрі





Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, пише



Потерпіла у справі рідна сестра дебошира в судове засідання не прибула, але по телефону повідомила суддю, що у неї з братом склались неприязні відносини через право на проживання у батьківському будинку. Вона з дочкою проживала тут разом із своєю мамою, братом, його дружиною та їх малолітньою дитиною.



Тієї ночі брат, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, почав до чіплятись до сестри, виражатись в її адресу нецензурною лайкою, стукав по вікнах, не давав спати. Дійшло до того, що вона, будучи вагітною, змушена була втікати від брата через вікно.



Чоловік не заспокоївся навіть тоді, коли за викликом жінки приїхали працівники поліції. Дебошир матюкався на поліцейських, шарпав їх за одяг, хотів битися, у зв’язку із чим останні, щоб заспокоїти, вдягнули на нього кайданки.



У судовому засіданні правопорушник визнав, що сварився із сестрою, вживав нецензурну лайку до неї, і що не встиг заспокоїтись, як приїхала поліція, а тому через емоції «дісталося» й правоохоронцям.



Потерпіла настоювала на притягненні брата до адміністративної відповідальності за вчинені правопорушення.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Юлія Волкова постановила оштрафувати чоловіка на десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 гривень, та стягнути з нього судовий збір у розмірі 454 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’яний дебош опівночі влаштував 37-річний житель села Радошин Ковельського району за місцем свого проживання.Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, пише КовельMedia. Потерпіла у справі рідна сестра дебошира в судове засідання не прибула, але по телефону повідомила суддю, що у неї з братом склались неприязні відносини через право на проживання у батьківському будинку. Вона з дочкою проживала тут разом із своєю мамою, братом, його дружиною та їх малолітньою дитиною.Тієї ночі брат, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, почав до чіплятись до сестри, виражатись в її адресу нецензурною лайкою, стукав по вікнах, не давав спати. Дійшло до того, що вона, будучи вагітною, змушена була втікати від брата через вікно.Чоловік не заспокоївся навіть тоді, коли за викликом жінки приїхали працівники поліції. Дебошир матюкався на поліцейських, шарпав їх за одяг, хотів битися, у зв’язку із чим останні, щоб заспокоїти, вдягнули на нього кайданки.У судовому засіданні правопорушник визнав, що сварився із сестрою, вживав нецензурну лайку до неї, і що не встиг заспокоїтись, як приїхала поліція, а тому через емоції «дісталося» й правоохоронцям.Потерпіла настоювала на притягненні брата до адміністративної відповідальності за вчинені правопорушення.Суддя Ковельського міськрайонного суду Юлія Волкова постановила оштрафувати чоловіка на десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 гривень, та стягнути з нього судовий збір у розмірі 454 гривні.

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