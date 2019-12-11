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Показали відео жахливої аварії на Соборності у Луцьку

Показали відео жахливої аварії на Соборності у Луцьку
У мережі TikTok оприлюднили відео моменту жахливої аварії на Соборності у Луцьку сьогодні, 12 грудня.

16-річний підліток на Renault Megane, тікаючи від патрульних, збив пішоходів. Відповідний ролик з відеореєстратора один з водіїв, який став свідком інциденту, оприлюднив у мережі.

На відео видно, як людей від удару підкинуло на кілька метрів у повітря.

Громадян з травмами різних ступенів важкості доставили до лікарень міста. Серед травмованих — мати та п’ятирічний син.

Втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.

УВАГА! ВІДЕО 18+!


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Теги: Луцьк, ДТП, Соборності
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