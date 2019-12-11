Показали відео жахливої аварії на Соборності у Луцьку
12 грудень, 23:12
У мережі TikTok оприлюднили відео моменту жахливої аварії на Соборності у Луцьку сьогодні, 12 грудня.
16-річний підліток на Renault Megane, тікаючи від патрульних, збив пішоходів. Відповідний ролик з відеореєстратора один з водіїв, який став свідком інциденту, оприлюднив у мережі.
На відео видно, як людей від удару підкинуло на кілька метрів у повітря.
Громадян з травмами різних ступенів важкості доставили до лікарень міста. Серед травмованих — мати та п’ятирічний син.
Втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
УВАГА! ВІДЕО 18+!
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16-річний підліток на Renault Megane, тікаючи від патрульних, збив пішоходів. Відповідний ролик з відеореєстратора один з водіїв, який став свідком інциденту, оприлюднив у мережі.
На відео видно, як людей від удару підкинуло на кілька метрів у повітря.
Громадян з травмами різних ступенів важкості доставили до лікарень міста. Серед травмованих — мати та п’ятирічний син.
Втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
УВАГА! ВІДЕО 18+!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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