Показали відео жахливої аварії на Соборності у Луцьку





16-річний підліток на Renault Megane, тікаючи від патрульних, збив пішоходів. Відповідний ролик з відеореєстратора один з водіїв, який став свідком інциденту, оприлюднив у мережі.



На відео видно, як людей від удару підкинуло на кілька метрів у повітря.



Громадян з травмами різних ступенів важкості



Втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.



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