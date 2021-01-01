Вчені назвали групу людей, які помирають від COVID-19 частіше за інших





Про це йдеться в журналі Molecular Psychiatry, пише



Дослідники проаналізували дані 1925 осіб, які страждають на шизофренію або інші психотичні розлади, 1483 пацієнти з біполярним розладом і 41 448 осіб з депресивним розладом.



Під час дослідження 16 282 особи отримали позитивний результат тестів на COVID-19, 2885 були госпіталізовані та 1081 померли.



З’ясувалося, що для людей із психотичними розладами небезпека померти від COVID-19 була в 4,84 раза вищою, ніж для людей без тяжких психічних захворювань.



Ризик смерті від COVID-19 був на 3,76 вище у людей з біполярним розладом та на 1,99 вище у людей з депресивним розладом. Серед людей з COVID-19 та з психотичними чи біполярними розладами частка госпіталізацій склала 35,8 та 37,3% відповідно порівняно з 16,6% серед людей без тяжких психічних захворювань.



Серед пацієнтів із COVID-19, які були госпіталізовані, більше половини людей із психотичними розладами – 52,6% – померли порівняно з 37,5% серед тих, у кого не було серйозних психічних захворювань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені Манчестерського університету у Великій Британії з'ясували, що люди з психічними розладами, наприклад, із шизофренією вп'ятеро частіше вмирають від коронавірусу і втричі частіше потрапляють до лікарні через COVID-19.Про це йдеться в журналі Molecular Psychiatry, пише ТСН. Дослідники проаналізували дані 1925 осіб, які страждають на шизофренію або інші психотичні розлади, 1483 пацієнти з біполярним розладом і 41 448 осіб з депресивним розладом.Під час дослідження 16 282 особи отримали позитивний результат тестів на COVID-19, 2885 були госпіталізовані та 1081 померли.З’ясувалося, що для людей із психотичними розладами небезпека померти від COVID-19 була в 4,84 раза вищою, ніж для людей без тяжких психічних захворювань.Ризик смерті від COVID-19 був на 3,76 вище у людей з біполярним розладом та на 1,99 вище у людей з депресивним розладом. Серед людей з COVID-19 та з психотичними чи біполярними розладами частка госпіталізацій склала 35,8 та 37,3% відповідно порівняно з 16,6% серед людей без тяжких психічних захворювань.Серед пацієнтів із COVID-19, які були госпіталізовані, більше половини людей із психотичними розладами – 52,6% – померли порівняно з 37,5% серед тих, у кого не було серйозних психічних захворювань.

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