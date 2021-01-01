вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вчені назвали групу людей, які помирають від COVID-19 частіше за інших

Вчені назвали групу людей, які помирають від COVID-19 частіше за інших
Вчені Манчестерського університету у Великій Британії з'ясували, що люди з психічними розладами, наприклад, із шизофренією вп'ятеро частіше вмирають від коронавірусу і втричі частіше потрапляють до лікарні через COVID-19.

Про це йдеться в журналі Molecular Psychiatry, пише ТСН.

Дослідники проаналізували дані 1925 осіб, які страждають на шизофренію або інші психотичні розлади, 1483 пацієнти з біполярним розладом і 41 448 осіб з депресивним розладом.

Під час дослідження 16 282 особи отримали позитивний результат тестів на COVID-19, 2885 були госпіталізовані та 1081 померли.

З’ясувалося, що для людей із психотичними розладами небезпека померти від COVID-19 була в 4,84 раза вищою, ніж для людей без тяжких психічних захворювань.

Ризик смерті від COVID-19 був на 3,76 вище у людей з біполярним розладом та на 1,99 вище у людей з депресивним розладом. Серед людей з COVID-19 та з психотичними чи біполярними розладами частка госпіталізацій склала 35,8 та 37,3% відповідно порівняно з 16,6% серед людей без тяжких психічних захворювань.

Серед пацієнтів із COVID-19, які були госпіталізовані, більше половини людей із психотичними розладами – 52,6% – померли порівняно з 37,5% серед тих, у кого не було серйозних психічних захворювань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вчені назвали групу людей, які помирають від COVID-19 частіше за інших
Сьогодні, 03:36
Судили волинянина, який влаштував нічний дебош вагітній сестрі
Сьогодні, 01:37
Скільки цього року коштуватиме для українців приготування олів’є
Сьогодні, 00:49
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Показали відео жахливої аварії на Соборності у Луцьку
12 грудень, 23:12
Схожі новини
За добу від коронавірусу померло 8 волинян За добу від коронавірусу померло 8 волинян
04 грудень, 09:55
Через коронавірус на Волині помирають молоді люди Через коронавірус на Волині помирають молоді люди
23 листопад, 15:02
На Волині від коронавірусу помер колишній депутат міської ради На Волині від коронавірусу помер колишній депутат міської ради
15 листопад, 14:25
В Україні – рекордна кількість смертей від коронавірусу за добу В Україні – рекордна кількість смертей від коронавірусу за добу
09 листопад, 08:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вчені назвали групу людей, які помирають від COVID-19 частіше за інших
Сьогодні, 03:36
 0
Судили волинянина, який влаштував нічний дебош вагітній сестрі
Сьогодні, 01:37
 0
Скільки цього року коштуватиме для українців приготування олів’є
Сьогодні, 00:49
 0
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Показали відео жахливої аварії на Соборності у Луцьку
12 грудень, 23:12
 0
Медіа
відео
1/8