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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Цифри ковіду: показники захворюваності в Україні суттєво знизилися після вихідних

Цифри ковіду: показники захворюваності в Україні суттєво знизилися після вихідних
За добу 12 грудня в Україні:

◾️ зафіксували 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 377, серед медпрацівників – 37);
◾️ 53 291 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримала 16 551 людина, повністю імунізовані – 36 740 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 13 грудня.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних. Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число нових випадків зараження.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 1 456 осіб;
◾️ летальних випадків – 188;
◾️ одужало – 9 966 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 563 165 осіб;
◾️ одужало – 3 205 879 осіб;
◾️ летальних випадків – 91 215;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 306 176.

В Україні за добу виявили 4073 нові випадки COVID-19

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 570;
Вінницька область – 120;
Волинська область – 310;
Дніпропетровська область – 283;
Донецька область – 107;
Житомирська область – 189;
Закарпатська область – 111;
Запорізька область – 130;
Івано-Франківська область – 146;
Київська область – 160;
Кіровоградська область – 125;
Луганська область – 4;
Львівська область – 186;
Миколаївська область– 236;
Одеська область – 394;
Полтавська область – 201;
Рівненська область – 57;
Сумська область – 76;
Тернопільська область – 107
Харківська область – 140;
Херсонська область – 21;
Хмельницька область – 86;
Черкаська область – 225;
Чернівецька область – 61;
Чернігівська область – 28.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 131 445 людей, з них отримали першу дозу – 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина. Загалом провели 26 589 094 щеплення.

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Теги: коронавірус, статистика
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