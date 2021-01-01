Курс валют у Луцьку на 13 грудня
Сьогодні, 09:26
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 13 грудня, такий: купівля – 26,91, продаж – 27,00.
Євро купують за 30,32, продають за 30,45.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,50, а купують за 6,60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро купують за 30,32, продають за 30,45.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,50, а купують за 6,60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині за добу 6 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 13 грудня
Сьогодні, 09:26
Медіа