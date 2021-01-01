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Курс валют у Луцьку на 13 грудня

Курс валют у Луцьку на 13 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 13 грудня, такий: купівля – 26,91, продаж – 27,00.

Євро купують за 30,32, продають за 30,45.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,50, а купують за 6,60.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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