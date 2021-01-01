На Волині за добу 6 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 09:33
За минулу добу на Волині зареєстрували 310 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 259 хворих:
Луцька ТГ – 192 хворих
Боратинська ТГ – 23 хворий
Берестечківська ТГ - 1 хворий
Горохівська ТГ – 1 хворий
Доросинівська ТГ - 1 хворий
Ківерцівське ТГ - 4 хворих
Мар'янівська ТГ -3 хворих
Підгайцівська ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ – 11 хворий
Цуманське ТГ - 3 хворих
Володимир-Волинський район – 16 хворих:
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Локачинська ТГ – 4 хворих
Нововолинська ТГ – 4 хворих
Павлівська ТГ – 1 хворий
Поромівська ТГ – 4 хворих
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
Ковельський район – 32 хворих:
Голобська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ –2 хворих
Ковельська ТГ – 12 хворих
Люблинецька ТГ - 1 хворий
Любомльська ТГ - 1 хворий
Рівненська ТГ - 4 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ - 3 хворих
Шацька ТГ - 6 хворих
Госпіталізували – 17 хворих, 293 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 13 грудня в області зареєстрували 99 572 випадки.
Одужали – 90 829 осіб (за останню добу – 800).
Летальних випадків (осіб) – 2077, з них за останню добу – 6:
Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (3).
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Нововолинська ТГ (2).
Камінь-Каширський район – 1 випадок: Любешівська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежили 397226 осіб, за останню добу – 22 осіб.
За добу 12 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1160 щеплень. Першою дозою щепили 326 осіб та другою дозою – 834 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 308 165 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 259 037 людини. Загалом провели 567 202 щеплення.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 259 хворих:
Луцька ТГ – 192 хворих
Боратинська ТГ – 23 хворий
Берестечківська ТГ - 1 хворий
Горохівська ТГ – 1 хворий
Доросинівська ТГ - 1 хворий
Ківерцівське ТГ - 4 хворих
Мар'янівська ТГ -3 хворих
Підгайцівська ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ – 11 хворий
Цуманське ТГ - 3 хворих
Володимир-Волинський район – 16 хворих:
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Локачинська ТГ – 4 хворих
Нововолинська ТГ – 4 хворих
Павлівська ТГ – 1 хворий
Поромівська ТГ – 4 хворих
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
Ковельський район – 32 хворих:
Голобська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ –2 хворих
Ковельська ТГ – 12 хворих
Люблинецька ТГ - 1 хворий
Любомльська ТГ - 1 хворий
Рівненська ТГ - 4 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ - 3 хворих
Шацька ТГ - 6 хворих
Госпіталізували – 17 хворих, 293 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 13 грудня в області зареєстрували 99 572 випадки.
Одужали – 90 829 осіб (за останню добу – 800).
Летальних випадків (осіб) – 2077, з них за останню добу – 6:
Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (3).
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Нововолинська ТГ (2).
Камінь-Каширський район – 1 випадок: Любешівська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежили 397226 осіб, за останню добу – 22 осіб.
За добу 12 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1160 щеплень. Першою дозою щепили 326 осіб та другою дозою – 834 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 308 165 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 259 037 людини. Загалом провели 567 202 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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