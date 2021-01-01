На Волині за добу 6 людей померли від коронавірусу

За минулу добу на Волині зареєстрували 310 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.– 259 хворих:Луцька ТГ – 192 хворихБоратинська ТГ – 23 хворийБерестечківська ТГ - 1 хворийГорохівська ТГ – 1 хворийДоросинівська ТГ - 1 хворийКіверцівське ТГ - 4 хворихМар'янівська ТГ -3 хворихПідгайцівська ТГ – 16 хворихРожищенська ТГ – 4 хворихТорчинська ТГ – 11 хворийЦуманське ТГ - 3 хворих– 16 хворих:Затурцівська ТГ – 1 хворийІваничівська ТГ – 2 хворихЛокачинська ТГ – 4 хворихНововолинська ТГ – 4 хворихПавлівська ТГ – 1 хворийПоромівська ТГ – 4 хворих– 3 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих– 32 хворих:Голобська ТГ – 2 хворихДубечненська ТГ –2 хворихКовельська ТГ – 12 хворихЛюблинецька ТГ - 1 хворийЛюбомльська ТГ - 1 хворийРівненська ТГ - 4 хворихСмідинська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ - 3 хворихШацька ТГ - 6 хворихГоспіталізували – 17 хворих, 293 – лікується амбулаторно.Усього станом на 13 грудня в області зареєстрували 99 572 випадки.Одужали – 90 829 осіб (за останню добу – 800).Летальних випадків (осіб) – 2077, з них за останню добу – 6:Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (3).Володимир-Волинський район – 2 випадки: Нововолинська ТГ (2).Камінь-Каширський район – 1 випадок: Любешівська ТГ (1).Методом ПЛР всього обстежили 397226 осіб, за останню добу – 22 осіб.За добу 12 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1160 щеплень. Першою дозою щепили 326 осіб та другою дозою – 834 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 308 165 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 259 037 людини. Загалом провели 567 202 щеплення.