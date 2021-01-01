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ЖК «Супернова» визнали кращим в Україні комплексом комфорт-класу*

ЖК «Супернова» визнали кращим в Україні комплексом комфорт-класу*
Луцький житловий комплекс «Супернова» визнали кращим в Україні у категорії комфорт-класу. Таку нагороду вручили під час щорічної ІХ Всеукраїнської будівельної премії IBUILD 2021.

Церемонія нагородження відбулася у Києві. На заході були присутні високопосадовці зі сфери будівництва, провідні забудовники з усієї України.

Нагороду за «Супернову» директору Будівельної компанії «Інвестор» Андрію Разумовському вручила заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

"Ми збалансували щільність заселення, у нас - менше 400 людей на гектар, і кожна квартира має своє місце для паркування. Ми багато уваги приділили загальній інфраструктурі, тут дуже просторо, якісний дитячий майданчик і саме місце досить мальовниче - біля ботанічного саду і з наших вікон видно Старе місто.

Ми коли будували, ставили завдання збудувати таке житло, в якому жили б самі. І ми це завдання виконали", - прокоментував Андрій Разумовський.


Вручаючи нагороду, експерти відзначили унікальні переваги житлового комплексу «Супернова». У першу чергу - найнижчу в місті Луцьку густоту заселення серед усіх новобудов. Такий показник є дуже важливим, адже напряму впливає на комфорт проживання.

Серед інших переваг експерти відзначили гарну інфраструктуру, облаштовані місця відпочинку, хорошу екологію, адже поруч розташований ботанічний сад і високу якість будівництва.

Наразі у цьому житловому комплексі уже збудовано 5 будинків, в процесі будівництва – іще два.

ЯКІ КВАРТИРИ МОЖНА КУПИТИ У ЖК “СУПЕРНОВА”?


-Залишилося тільки декілька квартир у “великому” будинку на 6 під'їздів: 2-кімнатні 63 м2 та 3-кімнатні 76,13 м2 і 82,05 м2.

У новому будинку на 2 під'їзди, який почали будувати в середині листопада, є великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир площею від 37 м2 до 62,5 м2. У всіх квартирах є лоджії, а розмір кухні дозволяє облаштувати не тільки зону приготування їжі, а й місце для відпочинку. Ціна - від 20 000 грн/м2. Можливе відтермінування на 2 роки - до грудня 2023 року, перший внесок - від 30%.


Купуючи нерухомість Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року, кожен має можливість стати учасником акції “Шукайте друга 2.0” та отримати сертифікат на 10 000 гривень у “Нову лінію”. Що для цього потрібно - читайте на сайті БК.
ЖК «Супернова» визнали кращим в Україні комплексом комфорт-класу*

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, квартира, Луцьк, будівництво
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