Хлопець, який в'їхав у натовп на Соборності, – в ізоляторі: що про нього відомо

Поліцейські затримали неповнолітнього керманича, який скоїв резонансну аварію в Луцьку. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Вже встановили, що водій і його пасажири навчаються на 1 курсі Луцького вищого професійного училища, є місцевими жителями. Сім’ї і винуватця, і неповнолітніх пасажирів на обліках служби у справах дітей не перебувають.Слідство в цій справі триває: поліцейські встановлюють обставини, за яких неповнолітній хлопець сів за кермо.Нагадаємо, автопригода трапилась 12 грудня, близько 14-ї години, на проспекті Соборності, у Луцьку.Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, водій Renault Megane промчав на червоне світло та. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича помістили в ізолятор тимчасового тримання. Вирішують питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.Втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажирипід музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.