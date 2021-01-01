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Курсує лише один: громада на Волині просить пустити автобус до райцентру. ВІДЕО

Курсує лише один: громада на Волині просить пустити автобус до райцентру. ВІДЕО
Мешканці Локачинської громади скаржаться на недостатнє сполучення їхнього населеного пункту з районним центром – Володимиром-Волинським: впродовж багатьох років за цим маршрутом курсує лише один автобус. Тим часом у селищній раді сподіваються, що ще один автобус таки невдовзі з’явиться.

Про це йшлося у програмі «Позиція» на 12 каналі 9 грудня.

«На жаль, ця історія тягнеться не один рік. Чомусь керівництво області і колишнього району (Локачинського, – ред.) не вважало стратегічним напрямком Вололимир-Волинський. Переважно в нас автобусне сполучення з обласним центром», – розповів заступник голови Локачинської громади Тарас Хом’як.

«Проте ми зверталися в облдержадміністрацію, адже конкурс по маршрутах – це їхня компетенція. Були запевнення і від голови райради Віктора Хиця сприяти встановленню нового маршруту. Тому ми надіємося, що новий маршрут, який сполучає Локачі і вже новий районний центр з’явиться невдовзі», – зазначив посадовець.

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Теги: Волинь, Володимир, автобусне сполучення, Локачі
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