Курсує лише один: громада на Волині просить пустити автобус до райцентру. ВІДЕО





Про це йшлося у програмі «Позиція» на



«На жаль, ця історія тягнеться не один рік. Чомусь керівництво області і колишнього району (Локачинського, – ред.) не вважало стратегічним напрямком Вололимир-Волинський. Переважно в нас автобусне сполучення з обласним центром», – розповів заступник голови Локачинської громади Тарас Хом’як.



«Проте ми зверталися в облдержадміністрацію, адже конкурс по маршрутах – це їхня компетенція. Були запевнення і від голови райради Віктора Хиця сприяти встановленню нового маршруту. Тому ми надіємося, що новий маршрут, який сполучає Локачі і вже новий районний центр з’явиться невдовзі», – зазначив посадовець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Локачинської громади скаржаться на недостатнє сполучення їхнього населеного пункту з районним центром – Володимиром-Волинським: впродовж багатьох років за цим маршрутом курсує лише один автобус. Тим часом у селищній раді сподіваються, що ще один автобус таки невдовзі з’явиться.Про це йшлося у програмі «Позиція» на 12 каналі 9 грудня.«На жаль, ця історія тягнеться не один рік. Чомусь керівництво області і колишнього району (Локачинського, – ред.) не вважало стратегічним напрямком Вололимир-Волинський. Переважно в нас автобусне сполучення з обласним центром», – розповів заступник голови Локачинської громади«Проте ми зверталися в облдержадміністрацію, адже конкурс по маршрутах – це їхня компетенція. Були запевнення і від голови райрадисприяти встановленню нового маршруту. Тому ми надіємося, що новий маршрут, який сполучає Локачі і вже новий районний центр з’явиться невдовзі», – зазначив посадовець.

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