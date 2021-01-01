Курсує лише один: громада на Волині просить пустити автобус до райцентру. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
Мешканці Локачинської громади скаржаться на недостатнє сполучення їхнього населеного пункту з районним центром – Володимиром-Волинським: впродовж багатьох років за цим маршрутом курсує лише один автобус. Тим часом у селищній раді сподіваються, що ще один автобус таки невдовзі з’явиться.
Про це йшлося у програмі «Позиція» на 12 каналі 9 грудня.
«На жаль, ця історія тягнеться не один рік. Чомусь керівництво області і колишнього району (Локачинського, – ред.) не вважало стратегічним напрямком Вололимир-Волинський. Переважно в нас автобусне сполучення з обласним центром», – розповів заступник голови Локачинської громади Тарас Хом’як.
«Проте ми зверталися в облдержадміністрацію, адже конкурс по маршрутах – це їхня компетенція. Були запевнення і від голови райради Віктора Хиця сприяти встановленню нового маршруту. Тому ми надіємося, що новий маршрут, який сполучає Локачі і вже новий районний центр з’явиться невдовзі», – зазначив посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у програмі «Позиція» на 12 каналі 9 грудня.
«На жаль, ця історія тягнеться не один рік. Чомусь керівництво області і колишнього району (Локачинського, – ред.) не вважало стратегічним напрямком Вололимир-Волинський. Переважно в нас автобусне сполучення з обласним центром», – розповів заступник голови Локачинської громади Тарас Хом’як.
«Проте ми зверталися в облдержадміністрацію, адже конкурс по маршрутах – це їхня компетенція. Були запевнення і від голови райради Віктора Хиця сприяти встановленню нового маршруту. Тому ми надіємося, що новий маршрут, який сполучає Локачі і вже новий районний центр з’явиться невдовзі», – зазначив посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині – аварія: зіткнулися Mercedes та Citroën
Сьогодні, 10:51
На Волині горіли три господарські споруди. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Курсує лише один: громада на Волині просить пустити автобус до райцентру. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
Медіа