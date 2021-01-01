На Волині горіли три господарські споруди. ФОТО

За минулу добу волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі в господарських спорудах.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.12 грудня вночі о 3:18 вогнем зайнялася дерев’яна господарська споруда у селищі Шацьк Ковельського району. Вже о 3:33 вогонь локалізували працівники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області. О 4:16 рятувальники остаточно ліквідували пожежу.Вогнем знищено 24 м2 покрівлі, 5 м2 перекриття, 8 м2 стін, пошкоджено 20 м2 стін, речі домашнього вжитку.О 7:25 в селі Липини, що на території Підгайцівської сільської громади Луцького району, загорілася цегляна господарча будівля. Вже о 7:48 пожежу локалізували працівники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС України у Волинській області, а о 8:05 остаточно її ліквідували.Пожежа виникла в комірці розміром 5х4 м. Вогнем знищено 40 м2 покрівлі та перекриття, дерев’яні стелажі, морозильна камера, речі домашнього та господарського вжитку.В обох випадках ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.Ще одну пожежу дерев’яної господарської будівлі оперативно локалізували о 22:57 працівники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області на вулиці Вишневій у селищі міського типу Шацьк. Для остаточного приборкання вогняної стихії рятувальники затратили ще 43 хвилини – о 23:40 зафіксована ліквідація цієї пожежі.Вогнем знищено 70 м2 покрівлі, пошкоджено 1 тонну соломи.Причина пожежі – встановлюється.