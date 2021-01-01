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На Волині горіли три господарські споруди. ФОТО

На Волині горіли три господарські споруди. ФОТО
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі в господарських спорудах.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

12 грудня вночі о 3:18 вогнем зайнялася дерев’яна господарська споруда у селищі Шацьк Ковельського району. Вже о 3:33 вогонь локалізували працівники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області. О 4:16 рятувальники остаточно ліквідували пожежу.

Вогнем знищено 24 м2 покрівлі, 5 м2 перекриття, 8 м2 стін, пошкоджено 20 м2 стін, речі домашнього вжитку.

О 7:25 в селі Липини, що на території Підгайцівської сільської громади Луцького району, загорілася цегляна господарча будівля. Вже о 7:48 пожежу локалізували працівники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС України у Волинській області, а о 8:05 остаточно її ліквідували.

Пожежа виникла в комірці розміром 5х4 м. Вогнем знищено 40 м2 покрівлі та перекриття, дерев’яні стелажі, морозильна камера, речі домашнього та господарського вжитку.

В обох випадках ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Ще одну пожежу дерев’яної господарської будівлі оперативно локалізували о 22:57 працівники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області на вулиці Вишневій у селищі міського типу Шацьк. Для остаточного приборкання вогняної стихії рятувальники затратили ще 43 хвилини – о 23:40 зафіксована ліквідація цієї пожежі.

Вогнем знищено 70 м2 покрівлі, пошкоджено 1 тонну соломи.

Причина пожежі – встановлюється.


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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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