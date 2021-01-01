На Волині – аварія: зіткнулися Mercedes та Citroën
Сьогодні, 10:51
12-го грудня близько 18:00 на трасі Р-15 при виїзді з Нововолинська Mercedes підрізав Citroën.
Як повідомили БУГу, Mercedes здійснював маневр обгону на виїзді з Нововолинська у сторону Володимира і підрізав Citroën, внаслідок чого останній в’їхав у відбійник.
Постраждалих внаслідок ДТП немає.
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Як повідомили БУГу, Mercedes здійснював маневр обгону на виїзді з Нововолинська у сторону Володимира і підрізав Citroën, внаслідок чого останній в’їхав у відбійник.
Постраждалих внаслідок ДТП немає.
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