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На Волині – аварія: зіткнулися Mercedes та Citroën

На Волині – аварія: зіткнулися Mercedes та Citroën
12-го грудня близько 18:00 на трасі Р-15 при виїзді з Нововолинська Mercedes підрізав Citroën.

Як повідомили БУГу, Mercedes здійснював маневр обгону на виїзді з Нововолинська у сторону Володимира і підрізав Citroën, внаслідок чого останній в’їхав у відбійник.

Постраждалих внаслідок ДТП немає.

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Теги: ДТП, Волинь, Володимир
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