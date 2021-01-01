На Волині – аварія: зіткнулися Mercedes та Citroën





Як повідомили



Постраждалих внаслідок ДТП немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го грудня близько 18:00 на трасі Р-15 при виїзді з Нововолинська Mercedes підрізав Citroën.Як повідомили БУГу , Mercedes здійснював маневр обгону на виїзді з Нововолинська у сторону Володимира і підрізав Citroën, внаслідок чого останній в’їхав у відбійник.Постраждалих внаслідок ДТП немає.

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