В Україні ще дві області виведуть із «червоної» зони
Сьогодні, 11:10
В Україні ще дві області найближчим часом виведуть з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Йдеться про Вінницьку та Хмельницьку області.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на вранці на брифінгу 13 грудня, пише ТСН.
За його даними, в Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Найбільшу кількість випадків виявили від 1 до 7 листопада - 152 263 випадки.
Натомість за минулий тиждень було зареєстровано 61 210 випадків.
"Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області Вінницьку та Хмельницьку. МОЗ вже зробило відповідне подання до Кабінету міністрів України про скликання державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, що станом на 13 грудня в "червоному" рівні епідемічної небезпеки перебувають 10 областей.
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Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на вранці на брифінгу 13 грудня, пише ТСН.
За його даними, в Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Найбільшу кількість випадків виявили від 1 до 7 листопада - 152 263 випадки.
Натомість за минулий тиждень було зареєстровано 61 210 випадків.
"Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області Вінницьку та Хмельницьку. МОЗ вже зробило відповідне подання до Кабінету міністрів України про скликання державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, що станом на 13 грудня в "червоному" рівні епідемічної небезпеки перебувають 10 областей.
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