В Україні ще дві області виведуть із «червоної» зони





Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на вранці на брифінгу 13 грудня, пише



За його даними, в Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Найбільшу кількість випадків виявили від 1 до 7 листопада - 152 263 випадки.



Натомість за минулий тиждень було зареєстровано 61 210 випадків.



"Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області Вінницьку та Хмельницьку. МОЗ вже зробило відповідне подання до Кабінету міністрів України про скликання державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання", - сказав Ляшко.



Нагадаємо, що станом на 13 грудня в "червоному" рівні епідемічної небезпеки перебувають 10 областей.

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