Помер багаторічний керівник господарства на Волині

Валентина Яковича Приступи.



Про це повідомляє Волинська обласна організація ветеранів України.



Валентин Якович Приступа багато зробив для зміцнення колективного господарства у Голобах, був одним із організаторів відомого в області ветеранського хору «Червона калина», неодноразово обирався депутатом обласної, районної і селищних рад.



Земляки, друзі, знайомі знали його як вмілого керівника і організатора, палкого патріота України, чуйну людину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 грудня після важкої хвороби, у віці 77 років обірвалося життя колишнього керівника колгоспу «Дружба», заслуженого працівника сільського господарства України, заступника голови Голобської селищної радиПро це повідомляє Волинська обласна організація ветеранів України.Валентин Якович Приступа багато зробив для зміцнення колективного господарства у Голобах, був одним із організаторів відомого в області ветеранського хору «Червона калина», неодноразово обирався депутатом обласної, районної і селищних рад.Земляки, друзі, знайомі знали його як вмілого керівника і організатора, палкого патріота України, чуйну людину.

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