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Помер багаторічний керівник господарства на Волині

Помер багаторічний керівник господарства на Волині
12 грудня після важкої хвороби, у віці 77 років обірвалося життя колишнього керівника колгоспу «Дружба», заслуженого працівника сільського господарства України, заступника голови Голобської селищної ради Валентина Яковича Приступи.

Про це повідомляє Волинська обласна організація ветеранів України.

Валентин Якович Приступа багато зробив для зміцнення колективного господарства у Голобах, був одним із організаторів відомого в області ветеранського хору «Червона калина», неодноразово обирався депутатом обласної, районної і селищних рад.

Земляки, друзі, знайомі знали його як вмілого керівника і організатора, палкого патріота України, чуйну людину.

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Теги: Голоби, заслужений працівник сільського господарства , смерть, Валентин Приступа
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