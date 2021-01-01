На Волині на пішохідному переході автомобіль збив 15-річну дівчину





Про це



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 грудня близько 20 години.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що правоохоронцям надходило повідомлення про аварію у Володимирі. Відомо, що водій здійснив наїзд на 15-річну дівчину. Після надання медичної допомоги, її відпустили додому.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 ККУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському водій Daewoo Lanos здійснив наїзд на дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 грудня близько 20 години.У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що правоохоронцям надходило повідомлення про аварію у Володимирі. Відомо, що водій здійснив наїзд на 15-річну дівчину. Після надання медичної допомоги, її відпустили додому.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 ККУ.

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