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На Волині на пішохідному переході автомобіль збив 15-річну дівчину

На Волині на пішохідному переході автомобіль збив 15-річну дівчину
У Володимирі-Волинському водій Daewoo Lanos здійснив наїзд на дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 грудня близько 20 години.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що правоохоронцям надходило повідомлення про аварію у Володимирі. Відомо, що водій здійснив наїзд на 15-річну дівчину. Після надання медичної допомоги, її відпустили додому.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 ККУ.

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Теги: ДТП, Волинь, Володимир
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