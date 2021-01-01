Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів
Сьогодні, 12:41
У січні–жовтні 2021 року населення Волинської області сплатило за житлово-комунальні послуги 3 890,6 мільйона гривень. Рівень сплати становив 103,6% до нарахованої суми.
Про це інформують в головному управлінні статистики у Волинській області.
На кінець жовтня волиняни заборгували (враховуючи борги попередніх періодів) 428,1 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 160,3 мільйона гривень – за постачання теплової енергії та гарячої води, 126,6 мільйона гривень – за постачання та розподіл електричної енергії, 68,3 мільйона гривень – за централізоване водопостачання та водовідведення, 23,6 мільйона гривень – за управління багатоквартирним будинком, 13,4 мільйона гривень – за надання послуг з вивезення побутових відходів.
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Про це інформують в головному управлінні статистики у Волинській області.
На кінець жовтня волиняни заборгували (враховуючи борги попередніх періодів) 428,1 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 160,3 мільйона гривень – за постачання теплової енергії та гарячої води, 126,6 мільйона гривень – за постачання та розподіл електричної енергії, 68,3 мільйона гривень – за централізоване водопостачання та водовідведення, 23,6 мільйона гривень – за управління багатоквартирним будинком, 13,4 мільйона гривень – за надання послуг з вивезення побутових відходів.
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