Супермаркет SPAR – перша ластівка на новому ринку у Княгининку*





Генеральний директор мереж «Наш Край» та «SPAR» інвестиційної групи VolWest Group Віктор Мольченко каже, що усі новорічні закупи місцеві жителі та жителі околиць вже безперечно робитимуть у новенькому супермаркеті. Запевняє, що магазин точно відкриють до нового року.



Кореспондентка видання



– Якщо говорити про супермаркети, чи принципово відрізняється ведення бізнесу у центрі міста та передмісті?



– Є єдині стандарти, які ми впроваджуємо у наших закладах і які відрізняють нас від інших мереж та торгових точок. Однозначно, у заміських локаціях позитивно спрацьовують трохи інші фактори. З нашого досвіду, магазини у передмісті – завжди більш домашні. Такі заклади гості сприймають, як свій домашній магазин.



Якщо порівнювати великі магазини у центрі міста, то там значно більша кількість людей з трафіку та тих, хто заходить у заклад по кілька разів на день. Натомість покупці магазину в передмісті можуть відвідувати його лише кілька разів на тиждень, але вони знайомі з усіма продавцями, знайомі з директором, і сприймають магазин своїм. У таких закладах вони роблять великі закупи для дому.



– Чи принципово відрізняються запити клієнта, який іде у магазин у центрі міста і який відвідує його у передмісті?



– Практично не відрізняються, проте багато залежить від можливостей торгових площ та можливостей оператора надати ту чи іншу послугу.



Зазвичай, у великих магазинах є екстрасервіси: видача посилок, автомати з питною водою й таке інше. Такі магазини забезпечують потребу щоденної покупки. Там завжди мають бути свіжі продукти, бакалія та багато іншого.



– За мірками мережі новий магазин SPAR на ринку у Княгининку буде великим, середнім чи малим?



– Якщо брати нашу статистику, то цей магазин буде середнім. Нині мережа в Україні працює у трьох форматах: експрес (торгова площа від 70 метрів квадратних), супермаркет біля дому або біля траси (широкий асортимент, бакалія, випічка, м’ясо) та формат «EUROSPAR». Він досить складний щодо інвестицій. На сьогодні в Україні представлений у Вінниці та Івано-Франківську.



– Яких додаткових сервісів потребує середньостатистичний житель передмістя?



– Важливо не лише закрити продуктову потребу покупця, але й забезпечувати додаткові сервіси. Наприклад, дуже зручно отримувати посилки від служб доставки, не пересікаючи усе місто й не стоячи у пробках. При чому зручно мати різні бренди доставки в одній точці.



– Поговорімо про схему обрахунку рентабельності. Як визначали, що відкрити магазин на ринку у Княгининку буде економічно вигідно?

– Ми маємо понад 20 років досвіду у цій сфері. Маємо власну достатньо потужну експертизу. Існує декілька методик заміру економічної доцільності того чи іншого об’єкту. Інтуїтивно жодні рішення не приймаємо. Усе відбувається згідно з усталеними стандартами й параметрами. У цьому процесі бере участь велика кількість фахівців з різними компетенціями: від департаменту розвитку до маркетингу й комерсантів.



– За що споживачі люблять SPAR?



– SPAR – це дуже потужна мережа, яка працює у світі понад 85 років. Вона розвивається як конгломерат незалежних підприємців. Це – результат співпраці багатьох людей, які працюють в одному інформаційному потоці. Це – потужні оператори у всьому світі.



На відміну від багатьох ритейлових структур, мережа SPAR досить гнучка. Вона дозволяє підприємцю залучати місцевих виробників та локальних фермерів. Часто саме у цьому і є сила, саме за це люди й люблять цей бренд.



SPAR – це магазин із широким асортиментом товарів фреш-категорії: кулінарією, власною випічкою, смачним перекусом, фруктами та овочами. Основна концепція цього бізнесу – разом краще.



– Якщо говорити про магазини у передмісті, чи важливу роль відіграє розташування та парковка?



– У ритейлі є основна догма успішності об’єкта, яка складається із трьох складових. Це – локація, локація і локація. Як ви розумієте, це основне. Звісно, парковка має бути, бо це – зручність. При чому вона має бути зручною не лише для автомобілістів, але й для велосипедистів та людей з інвалідністю.



– Парковка – це круто. А чи зручно тут буде робити закупи людям, які користуються громадським транспортом? Чи достатній тут пасажиропотік для комерційних закладів?



– Ми вивчали абсолютно всі зрізи. У першу чергу брали до уваги місцеве населення. По-друге, це транспорті потоки. Однозначно, якщо є зупинка громадського транспорту, то людині зручно сюди зайти дорогою додому. Зручно скористатися багатьма послугами в одній локації, аніж шукати все необхідне у різних місцях.



– На ринку у Княгининку буде різноманіття бізнесів. Як таке сусідство впливатиме на розвиток кожного з них?



– Я на це дивлюся дуже позитивно, бо будь-яка конкуренція сприятиме подальшому розвитку. Якщо у бізнесу немає конкурентів, то це наче людина без імунітету. Навіть якщо хтось із підприємців продаватиме тут такі ж товари, які будуть у магазині SPAR, це все одно додаткова можливість для розвитку.



Різноманіття на ринку позитивно впливатиме на розвиток супермаркету, адже це додаткові точки тяжіння. Так само всі, хто тут вже купив чи купуватиме площу, розглядатимуть SPAR як додатковий аргумент.



– Як загалом оцінюєте проєкт та реалізацію ринку у Княгининку?



– Коли ми його побачили, то одразу ж дуже захотіли тут бути. Нам дуже сподобався проєкт. Гарно склалося, що одразу ж з’явилися партнери і пішли на зустріч власники ринку. Я впевнений, що тут буде дуже гарна синергія. Тут усе дуже цивілізовано, дуже сучасно, без непотрібних навантажень та зайвого візуального шуму.



Довідково: історія SPAR розпочалася у 1932 році у Нідерландах. На сьогодні SPAR – це найбільша у світі мережа маркетів, супермаркетів та гіпермаркетів. SPAR – це понад 13 000 магазинів, 89 років досвіду в 50 країнах на чотирьох континентах, у яких понад 200 000 співробітників забезпечують передовий сервіс щодня для 13,5 мільйонів покупців. Із січня 2017 року SPAR розвивається в Україні як один з бізнес-напрямків діяльності інвестиційної групи VolWest Group, що має багаторічний досвід успішної реалізації різноманітних проєктів, зокрема у галузі ритейлу.



Ринок у Княгининку зводить Будівельна компанія «Інвестор». Там буде 33 торгових павільйони, зручний заїзд і паркінг, а також відпочинкова зона. Новий ринок розташований на центральній вулиці Соборній за чотири кілометри від в’їзду до Луцька.



Нині будівництво ринку у селі Княгининок – на фінішній прямій. Уже споруджені капітальні будівлі та торгові павільйони, а також – облаштований благоустрій доріжок і парковки.



Наразі будівельники працюють над внутрішнім оздобленням магазинів – утеплюють стіни мінватою, вкладають плитку на підлогу та облаштовують на стіни ДСП-панелі. У результаті павільйони будуть повністю готові для початку комерційної діяльності.



На ринку можна підібрати площі для оренди та купівлі. Детальніше розкажуть у відділі продажів: 096 030 20 10, місто Луцьк, вулиця Коперника, 13.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершуються останні приготування до відкриття супермаркету SPAR у селі Княгининок Луцької громади. Магазин запрацює на новому ринку, який зводить Будівельна компанія Інвестор. SPAR стане першим закладом, який відкриє свої двері на локації ринку.Генеральний директор мереж «Наш Край» та «SPAR» інвестиційної групи VolWest Groupкаже, що усі новорічні закупи місцеві жителі та жителі околиць вже безперечно робитимуть у новенькому супермаркеті. Запевняє, що магазин точно відкриють до нового року.Кореспондентка видання Бізнес.Район поспілкувалася із фахівцем на тему відмінностей ведення бізнесу у центрі міста та передмісті. Віктор Мольченко розповів про основні переваги нового супермаркету SPAR та очевидні плюси локації ринку у Княгининку.– Є єдині стандарти, які ми впроваджуємо у наших закладах і які відрізняють нас від інших мереж та торгових точок. Однозначно, у заміських локаціях позитивно спрацьовують трохи інші фактори. З нашого досвіду, магазини у передмісті – завжди більш домашні. Такі заклади гості сприймають, як свій домашній магазин.Якщо порівнювати великі магазини у центрі міста, то там значно більша кількість людей з трафіку та тих, хто заходить у заклад по кілька разів на день. Натомість покупці магазину в передмісті можуть відвідувати його лише кілька разів на тиждень, але вони знайомі з усіма продавцями, знайомі з директором, і сприймають магазин своїм. У таких закладах вони роблять великі закупи для дому.– Практично не відрізняються, проте багато залежить від можливостей торгових площ та можливостей оператора надати ту чи іншу послугу.Зазвичай, у великих магазинах є екстрасервіси: видача посилок, автомати з питною водою й таке інше. Такі магазини забезпечують потребу щоденної покупки. Там завжди мають бути свіжі продукти, бакалія та багато іншого.– Якщо брати нашу статистику, то цей магазин буде середнім. Нині мережа в Україні працює у трьох форматах: експрес (торгова площа від 70 метрів квадратних), супермаркет біля дому або біля траси (широкий асортимент, бакалія, випічка, м’ясо) та формат «EUROSPAR». Він досить складний щодо інвестицій. На сьогодні в Україні представлений у Вінниці та Івано-Франківську.– Важливо не лише закрити продуктову потребу покупця, але й забезпечувати додаткові сервіси. Наприклад, дуже зручно отримувати посилки від служб доставки, не пересікаючи усе місто й не стоячи у пробках. При чому зручно мати різні бренди доставки в одній точці.– Поговорімо про схему обрахунку рентабельності. Як визначали, що відкрити магазин на ринку у Княгининку буде економічно вигідно?– Ми маємо понад 20 років досвіду у цій сфері. Маємо власну достатньо потужну експертизу. Існує декілька методик заміру економічної доцільності того чи іншого об’єкту. Інтуїтивно жодні рішення не приймаємо. Усе відбувається згідно з усталеними стандартами й параметрами. У цьому процесі бере участь велика кількість фахівців з різними компетенціями: від департаменту розвитку до маркетингу й комерсантів.– SPAR – це дуже потужна мережа, яка працює у світі понад 85 років. Вона розвивається як конгломерат незалежних підприємців. Це – результат співпраці багатьох людей, які працюють в одному інформаційному потоці. Це – потужні оператори у всьому світі.На відміну від багатьох ритейлових структур, мережа SPAR досить гнучка. Вона дозволяє підприємцю залучати місцевих виробників та локальних фермерів. Часто саме у цьому і є сила, саме за це люди й люблять цей бренд.SPAR – це магазин із широким асортиментом товарів фреш-категорії: кулінарією, власною випічкою, смачним перекусом, фруктами та овочами. Основна концепція цього бізнесу – разом краще.– У ритейлі є основна догма успішності об’єкта, яка складається із трьох складових. Це – локація, локація і локація. Як ви розумієте, це основне. Звісно, парковка має бути, бо це – зручність. При чому вона має бути зручною не лише для автомобілістів, але й для велосипедистів та людей з інвалідністю.– Ми вивчали абсолютно всі зрізи. У першу чергу брали до уваги місцеве населення. По-друге, це транспорті потоки. Однозначно, якщо є зупинка громадського транспорту, то людині зручно сюди зайти дорогою додому. Зручно скористатися багатьма послугами в одній локації, аніж шукати все необхідне у різних місцях.– Я на це дивлюся дуже позитивно, бо будь-яка конкуренція сприятиме подальшому розвитку. Якщо у бізнесу немає конкурентів, то це наче людина без імунітету. Навіть якщо хтось із підприємців продаватиме тут такі ж товари, які будуть у магазині SPAR, це все одно додаткова можливість для розвитку.Різноманіття на ринку позитивно впливатиме на розвиток супермаркету, адже це додаткові точки тяжіння. Так само всі, хто тут вже купив чи купуватиме площу, розглядатимуть SPAR як додатковий аргумент.– Коли ми його побачили, то одразу ж дуже захотіли тут бути. Нам дуже сподобався проєкт. Гарно склалося, що одразу ж з’явилися партнери і пішли на зустріч власники ринку. Я впевнений, що тут буде дуже гарна синергія. Тут усе дуже цивілізовано, дуже сучасно, без непотрібних навантажень та зайвого візуального шуму.історія SPAR розпочалася у 1932 році у Нідерландах. На сьогодні SPAR – це найбільша у світі мережа маркетів, супермаркетів та гіпермаркетів. SPAR – це понад 13 000 магазинів, 89 років досвіду в 50 країнах на чотирьох континентах, у яких понад 200 000 співробітників забезпечують передовий сервіс щодня для 13,5 мільйонів покупців. Із січня 2017 року SPAR розвивається в Україні як один з бізнес-напрямків діяльності інвестиційної групи VolWest Group, що має багаторічний досвід успішної реалізації різноманітних проєктів, зокрема у галузі ритейлу.Ринок у Княгининку зводить Будівельна компанія «Інвестор». Там буде 33 торгових павільйони, зручний заїзд і паркінг, а також відпочинкова зона. Новий ринок розташований на центральній вулиці Соборній за чотири кілометри від в’їзду до Луцька.Нині будівництво ринку у селі Княгининок – на фінішній прямій. Уже споруджені капітальні будівлі та торгові павільйони, а також – облаштований благоустрій доріжок і парковки.Наразі будівельники працюють над внутрішнім оздобленням магазинів – утеплюють стіни мінватою, вкладають плитку на підлогу та облаштовують на стіни ДСП-панелі. У результаті павільйони будуть повністю готові для початку комерційної діяльності.На ринку можна підібрати площі для оренди та купівлі. Детальніше розкажуть у відділі продажів: 096 030 20 10, місто Луцьк, вулиця Коперника, 13.

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