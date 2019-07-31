16-річний волинянин обікрав автомобіль
Сьогодні, 12:59
Ківерцівські поліцейські викрили 16-річного хлопця у крадіжці з автомобіля. Викрадене майно правоохоронці вилучили та повернули власнику.
Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Автомобіль, належний 29-річному жителю Ківерцівщини, знаходився на вулиці у селі Озеро Луцького району. Зловмисник через двері проник у салон транспортного засобу та викрав магнітолу Pioneer.
Співробітники поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 16-річний місцевий житель. Викрадену магнітолу вилучили. Її повернули власнику.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Автомобіль, належний 29-річному жителю Ківерцівщини, знаходився на вулиці у селі Озеро Луцького району. Зловмисник через двері проник у салон транспортного засобу та викрав магнітолу Pioneer.
Співробітники поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 16-річний місцевий житель. Викрадену магнітолу вилучили. Її повернули власнику.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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