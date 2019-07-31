вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

16-річний волинянин обікрав автомобіль

16-річний волинянин обікрав автомобіль
Ківерцівські поліцейські викрили 16-річного хлопця у крадіжці з автомобіля. Викрадене майно правоохоронці вилучили та повернули власнику.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Автомобіль, належний 29-річному жителю Ківерцівщини, знаходився на вулиці у селі Озеро Луцького району. Зловмисник через двері проник у салон транспортного засобу та викрав магнітолу Pioneer.

Співробітники поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 16-річний місцевий житель. Викрадену магнітолу вилучили. Її повернули власнику.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, автомобіль, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 13:18
Волинянка народила чотири пари двійнят
Сьогодні, 13:10
16-річний волинянин обікрав автомобіль
Сьогодні, 12:59
Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів
Сьогодні, 12:41
На Волині поліцейського судитимуть за продаж амфетаміну
Сьогодні, 12:24
Схожі новини
У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор
31 липень, 2019, 14:27
Судитимуть 19-річного волинянина, який викрав у Луцьку автомобіль Судитимуть 19-річного волинянина, який викрав у Луцьку автомобіль
21 листопад, 2018, 15:45
На волинському пункті пропуску виявили крадений автомобіль. ФОТО На волинському пункті пропуску виявили крадений автомобіль. ФОТО
12 листопад, 2018, 10:20
На Гряді чоловік обікрав автомобіль На Гряді чоловік обікрав автомобіль
10 липень, 2018, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні робитимуть додаткові щеплення проти COVID-19
Сьогодні, 13:54
 0
Не застіллям єдиним: як лучанам небанально зустріти Новий рік. ВАРІАНТИ
Сьогодні, 13:45
 0
Супермаркет SPAR – перша ластівка на новому ринку у Княгининку*
Сьогодні, 13:39
 0
На Волині зіткнулися дві автівки: водія та пасажира госпіталізували
Сьогодні, 13:24
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8