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В Україні робитимуть додаткові щеплення проти COVID-19

В Україні робитимуть додаткові щеплення проти COVID-19
В Україні дозволять робити щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям з ослабленим імунітетом.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підпише наказ про додаткову дозу 13 грудня, про це він повідомив під час брифінгу, пише "Українська правда".

Йдеться не про бустерну, а саме додаткову дозу для імунокомпроментованих людей.

"40 % дорослих українців – 12 млн 457 тис. вже отримали повний курс вакцинації. Досягнувши цієї позначки, Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений ВООЗ.

Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19", – сказав Віктор Ляшко.

За його словами, додаткова доза вводиться з метою досягнення кращого захисту українців, які за станом свого здоров’я, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з іншими людьми.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала людям з імунодефіцитом отримати третю дозу вакцини проти COVID-19.

Зокрема, імунокомпроментованими особами є:

-пацієнти з ВІЛ/СНІДом,
-хворі на рак,
-пацієнти з трансплантованими органами,
-ті, хто приймає певні імуносупресивні препарати,
ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.

Віктор Ляшко також зазначив, що наразі в Україні є в наявності понад 8 млн вакцин різних виробників.

Попередньо голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що вакцини Coronavac та AstraZeneca не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19.

Для третьої дози краще використовувати мРНК вакцини, а саме Рfizer та Moderna.

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Теги: вакцинація, коронавірус
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