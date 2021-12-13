В Україні робитимуть додаткові щеплення проти COVID-19





Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підпише наказ про додаткову дозу 13 грудня, про це він повідомив під час брифінгу, пише



Йдеться не про бустерну, а саме додаткову дозу для імунокомпроментованих людей.



"40 % дорослих українців – 12 млн 457 тис. вже отримали повний курс вакцинації. Досягнувши цієї позначки, Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений ВООЗ.



Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19", – сказав Віктор Ляшко.



За його словами, додаткова доза вводиться з метою досягнення кращого захисту українців, які за станом свого здоров’я, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з іншими людьми.



Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала людям з імунодефіцитом отримати третю дозу вакцини проти COVID-19.



Зокрема, імунокомпроментованими особами є:



-пацієнти з ВІЛ/СНІДом,

-хворі на рак,

-пацієнти з трансплантованими органами,

-ті, хто приймає певні імуносупресивні препарати,

ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.



Віктор Ляшко також зазначив, що наразі в Україні є в наявності понад 8 млн вакцин різних виробників.



Попередньо голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що вакцини Coronavac та AstraZeneca не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19.



Для третьої дози краще використовувати мРНК вакцини, а саме Рfizer та Moderna.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні дозволять робити щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям з ослабленим імунітетом.Міністр охорони здоров’я Українипідпише наказ про додаткову дозу 13 грудня, про це він повідомив під час брифінгу, пише "Українська правда". Йдеться не про бустерну, а саме додаткову дозу для імунокомпроментованих людей."40 % дорослих українців – 12 млн 457 тис. вже отримали повний курс вакцинації. Досягнувши цієї позначки, Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений ВООЗ.Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19", – сказав Віктор Ляшко.За його словами, додаткова доза вводиться з метою досягнення кращого захисту українців, які за станом свого здоров’я, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з іншими людьми.Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала людям з імунодефіцитом отримати третю дозу вакцини проти COVID-19.Зокрема, імунокомпроментованими особами є:-пацієнти з ВІЛ/СНІДом,-хворі на рак,-пацієнти з трансплантованими органами,-ті, хто приймає певні імуносупресивні препарати,ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.Віктор Ляшко також зазначив, що наразі в Україні є в наявності понад 8 млн вакцин різних виробників.Попередньо голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я націїрозповів, що вакцини Coronavac та AstraZeneca не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19.Для третьої дози краще використовувати мРНК вакцини, а саме Рfizer та Moderna.

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