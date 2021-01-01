Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 13:18
Зранку 13 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 101 пацієнт.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 75 хворих, у реанімації – 7, у важкому стані – 22 людей. За минулу добу поступили 4 людей, за 3 доби хворі спожили майже 7 тонн кисню, залишалося трохи більше 12 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 75 хворих, у реанімації – 7, у важкому стані – 22 людей. За минулу добу поступили 4 людей, за 3 доби хворі спожили майже 7 тонн кисню, залишалося трохи більше 12 тонн кисню.
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