вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 13 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 101 пацієнт.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, під високими потоками кисню перебуває 75 хворих, у реанімації – 7, у важкому стані – 22 людей. За минулу добу поступили 4 людей, за 3 доби хворі спожили майже 7 тонн кисню, залишалося трохи більше 12 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Супермаркет SPAR – перша ластівка на новому ринку у Княгининку*
Сьогодні, 13:39
На Волині зіткнулися дві автівки: водія та пасажира госпіталізували
Сьогодні, 13:24
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 13:18
Волинянка народила чотири пари двійнят
Сьогодні, 13:10
16-річний волинянин обікрав автомобіль
Сьогодні, 12:59
Схожі новини
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 грудня Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 грудня
10 грудень, 09:50
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 9 грудня Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 9 грудня
09 грудень, 11:58
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
07 грудень, 14:50
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 6 грудня Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 6 грудня
06 грудень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні робитимуть додаткові щеплення проти COVID-19
Сьогодні, 13:54
 0
Не застіллям єдиним: як лучанам небанально зустріти Новий рік. ВАРІАНТИ
Сьогодні, 13:45
 0
Супермаркет SPAR – перша ластівка на новому ринку у Княгининку*
Сьогодні, 13:39
 0
На Волині зіткнулися дві автівки: водія та пасажира госпіталізували
Сьогодні, 13:24
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8