На Волині зіткнулися дві автівки: водія та пасажира госпіталізували





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



У результаті зіткнення постраждали 37-річний водій та 31-річний пасажир автомобіля Mercedes. Обох госпіталізували у відділення реанімації.



Усі обставини автопригоди слідчі з’ясують у рамках проведення досудових розслідувань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 11 грудня, на вулиці Чкалова у Ківерцях зіткнулися Mercedes-Benz та Jeep Grand Cheerokee.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У результаті зіткнення постраждали 37-річний водій та 31-річний пасажир автомобіля Mercedes. Обох госпіталізували у відділення реанімації.Усі обставини автопригоди слідчі з’ясують у рамках проведення досудових розслідувань.

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