На Волині зіткнулися дві автівки: водія та пасажира госпіталізували
Сьогодні, 13:24
У суботу, 11 грудня, на вулиці Чкалова у Ківерцях зіткнулися Mercedes-Benz та Jeep Grand Cheerokee.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
У результаті зіткнення постраждали 37-річний водій та 31-річний пасажир автомобіля Mercedes. Обох госпіталізували у відділення реанімації.
Усі обставини автопригоди слідчі з’ясують у рамках проведення досудових розслідувань.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
У результаті зіткнення постраждали 37-річний водій та 31-річний пасажир автомобіля Mercedes. Обох госпіталізували у відділення реанімації.
Усі обставини автопригоди слідчі з’ясують у рамках проведення досудових розслідувань.
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