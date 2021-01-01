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На Волині зіткнулися дві автівки: водія та пасажира госпіталізували

На Волині зіткнулися дві автівки: водія та пасажира госпіталізували
У суботу, 11 грудня, на вулиці Чкалова у Ківерцях зіткнулися Mercedes-Benz та Jeep Grand Cheerokee.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

У результаті зіткнення постраждали 37-річний водій та 31-річний пасажир автомобіля Mercedes. Обох госпіталізували у відділення реанімації.

Усі обставини автопригоди слідчі з’ясують у рамках проведення досудових розслідувань.


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Теги: ДТП, Ківерці, Волинь
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