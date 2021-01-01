«Відкрий свій бізнес»: чому варто створити дитсадок у новому житловому кварталі DreamTown*

Приватний дошкільний навчальний заклад може стати важливою і для міста, і для ініціатора його створення справою.Наведемо 5 аргументів на користь того, що створення дошкільного навчального закладу у Луцьку перспективне.1. У Луцьку досі не вистачає місць у дитячих садочках для всіх охочих. Батьки вимушені ставати у чергу за місцем у дитячому садочку відразу при народженні малюка. Групи у державних садочках переповненні: 25-30 малюків.2. Батьки розуміють, що приватний садочок або центр розвитку – краща альтернатива для їхнього малюка, яка дасть більш якісне, різноманітне спілкування та розвиток.3. Ринок приватного дошкільного навчання перебуває на стадії активного росту та розвитку. Конкуренція на ньому поки невелика.4. Доступні франшизи з сильним брендом та якісним продуктом.5. Це бізнес, який приносить задоволення, вдячність та гроші.1. Житловий квартал з 7-ми десятиповерхових будинків, понад 3000 мешканців, розміщений в тихому центрі міста. Це – густонаселений район з розвиненою інфраструктурою.3. Продуманий внутрішній простір: сучасний благоустрій з красивими вуличними меблями, креативним дитячим майданчиком та спортивним простором. Тут чудове озеленення та ландшафтний дизайн.3. Доступний паркінг. Зручна транспортна розв’язка.4. Стартовий ремонт. Можливість перепланування під потреби. Система вентиляції і кондиціонування, автономне опалення. Система відеонагляду та охорона.5. Естетичні екстер’єрні рішення: облицювання фасаду сучасними матеріалами та панорамні вітражі.«Відкрий свій бізнес. Розвивайтеся, створюючи успішне майбутнє!» - закликає забудовник.