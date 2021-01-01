Волинянин переміг на кубку України з ММА





Про це інформують в ОДА.



У підсумку змагань володарем звання чемпіона Кубку України зі змішаних єдиноборств ММА став Максим Чайковський, у ваговій категорії 70+кг.



Тренують переможця Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.



Зазначають, що спортсмен виконав норматив Майстра Спорту України зі змішаних єдиноборств ММА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-12 грудня 2021 року у місті Запоріжжя пройшов Кубок України зі змішаних єдиноборств ММА ІІІ ранг серед дорослих чоловіків та жінок. У змаганнях участь взяла команда Волині, у складі спортсменів СК «Воїн».Про це інформують в ОДА.У підсумку змагань володарем звання чемпіона Кубку України зі змішаних єдиноборств ММА став, у ваговій категорії 70+кг.Тренують переможцятаЗазначають, що спортсмен виконав норматив Майстра Спорту України зі змішаних єдиноборств ММА.

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