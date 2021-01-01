Волинянин переміг на кубку України з ММА
Сьогодні, 14:31
10-12 грудня 2021 року у місті Запоріжжя пройшов Кубок України зі змішаних єдиноборств ММА ІІІ ранг серед дорослих чоловіків та жінок. У змаганнях участь взяла команда Волині, у складі спортсменів СК «Воїн».
Про це інформують в ОДА.
У підсумку змагань володарем звання чемпіона Кубку України зі змішаних єдиноборств ММА став Максим Чайковський, у ваговій категорії 70+кг.
Тренують переможця Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.
Зазначають, що спортсмен виконав норматив Майстра Спорту України зі змішаних єдиноборств ММА.
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Про це інформують в ОДА.
У підсумку змагань володарем звання чемпіона Кубку України зі змішаних єдиноборств ММА став Максим Чайковський, у ваговій категорії 70+кг.
Тренують переможця Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.
Зазначають, що спортсмен виконав норматив Майстра Спорту України зі змішаних єдиноборств ММА.
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