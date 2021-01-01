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Волинянин переміг на кубку України з ММА

Волинянин переміг на кубку України з ММА
10-12 грудня 2021 року у місті Запоріжжя пройшов Кубок України зі змішаних єдиноборств ММА ІІІ ранг серед дорослих чоловіків та жінок. У змаганнях участь взяла команда Волині, у складі спортсменів СК «Воїн».

Про це інформують в ОДА.

У підсумку змагань володарем звання чемпіона Кубку України зі змішаних єдиноборств ММА став Максим Чайковський, у ваговій категорії 70+кг.

Тренують переможця Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.

Зазначають, що спортсмен виконав норматив Майстра Спорту України зі змішаних єдиноборств ММА.
Волинянин переміг на кубку України з ММА


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Теги: ММА, волинянин, кубок України
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