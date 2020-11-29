У якому стані перебуває 5-річний хлопчик, якого збив неповнолітній на Соборності у Луцьку





Про це



Станом на 12 грудня хлопчика госпіталізували у реанімаційне відділення Волинської обласної дитячої лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лоба та садна носа.



Родичі, які перебувають поруч із дитиною у лікарні, від коментарів щодо стану малюка відмовились.



«Сьогодні з-за кордону повертається його тато, то до цього моменту від коментарів утримаємось», - зазначила тітка дитини.



Натомість з власних джерел стало відомо про те, що дитину готуються перевести з реанімації до звичайної палати.



Станом на 13 грудня



Нагадаємо,



Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-річного хлопчика, який отримав травми внаслідок ДТП із п’ятьма постраждалими у Луцьку, госпіталізували у реанімацію. Утім, стан дитини дещо покращився і його готуються перевести до відділення.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Станом на 12 грудня хлопчика госпіталізували у реанімаційне відділення Волинської обласної дитячої лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лоба та садна носа.Родичі, які перебувають поруч із дитиною у лікарні, від коментарів щодо стану малюка відмовились.«Сьогодні з-за кордону повертається його тато, то до цього моменту від коментарів утримаємось», - зазначила тітка дитини.Натомість з власних джерел стало відомо про те, що дитину готуються перевести з реанімації до звичайної палати.Станом на 13 грудня 39-річна мама хлопчика перебуває у важкому стані в реанімації Волинської обласної клінічної лікарні. З моменту ДТП до свідомості вона не приходила.Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня , близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

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