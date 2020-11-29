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У якому стані перебуває 5-річний хлопчик, якого збив неповнолітній на Соборності у Луцьку

У якому стані перебуває 5-річний хлопчик, якого збив неповнолітній на Соборності у Луцьку
5-річного хлопчика, який отримав травми внаслідок ДТП із п’ятьма постраждалими у Луцьку, госпіталізували у реанімацію. Утім, стан дитини дещо покращився і його готуються перевести до відділення.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Станом на 12 грудня хлопчика госпіталізували у реанімаційне відділення Волинської обласної дитячої лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лоба та садна носа.

Родичі, які перебувають поруч із дитиною у лікарні, від коментарів щодо стану малюка відмовились.

«Сьогодні з-за кордону повертається його тато, то до цього моменту від коментарів утримаємось», - зазначила тітка дитини.

Натомість з власних джерел стало відомо про те, що дитину готуються перевести з реанімації до звичайної палати.

Станом на 13 грудня 39-річна мама хлопчика перебуває у важкому стані в реанімації Волинської обласної клінічної лікарні. З моменту ДТП до свідомості вона не приходила.

Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.

Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

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Теги: ДТП, Луцьк, Соборності, дитина
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