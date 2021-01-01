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16-річному водію, який збив людей на переході у Луцьку, повідомили про підозру

16-річному водію, який збив людей на переході у Луцьку, повідомили про підозру
16-річному керманичу, який скоїв резонансну аварію у Луцьку на Соборності, оголосили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, автопригода трапилась 12 грудня, близько 14-ї години, на проспекті Соборності, у Луцьку.

Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей, з яких один 5-річний хлопчик; 39-річна лучанка досі перебуває в реанімації.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України.

Нині 16-річний керманич автомобіля перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Згодом йому оберуть запобіжний захід.

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Теги: ДТП, Луцьк, повідомили про підозру, підліток
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