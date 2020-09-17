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У Луцьку відкривають другу філію ЦНАПу

У Луцьку відкривають другу філію ЦНАПу
17 грудня відкриється друга філія Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку — на вул. Ковельській, 53 (приміщення Луцької районної державної адміністрації).

Про це повідомляє Ігор Поліщук у Фейсбук.

Мер Луцька вважає, що ця ініціатива покликана спростити доступ мешканців громади, що проживають в суміжних до вул. Ковельської мікрорайонах та прилеглих громадах, до найпопулярніших адміністративних послуг за рахунок зручного розташування.

"Мешканці мікрорайонів та прилеглих сіл швидко, сучасно і комфортно зможуть скористатися допомогою адміністраторів у реєстрації місця проживання, поданні документів для отримання соціальних допомог, зокрема, послуги “єМалятко”, реєстрації об’єктів нерухомості, оформлення земельних відносин і дозвільних документів, тощо", – йдеться у його дописі.

Філія працюватиме у понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, у суботу — з 8.00 до 15.45. Технічна перерва — 12.00-12.45

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Теги: Волинь, Луцьк, ЦНАП, філія
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