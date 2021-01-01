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Пенсіонери зможуть витратити тисячу за вакцинацію на ліки - Зеленський

Пенсіонери зможуть витратити тисячу за вакцинацію на ліки - Зеленський
Президент Володимир Зеленський оголосив, що тисячу гривень за вакцинацію люди старшого віку зможуть витратити в аптеках.

Про це пише BBC.Україна.

"Програма "єПідтримка" розширюватиметься, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Урядовці отримали необхідні доручення", - написав президент у Twitter.

Нагадаємо, програма "єПідтримка" стартує 19 грудня та триватиме упродовж наступного року. Скористатися коштами можна буде протягом чотирьох місяців після дня їхнього надходження.

Тисячу гривень зможуть отримати усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримали щеплення. Витратити її можна буде на кіно, театри, книги, спортзали, залізничні чи авіаподорожі. Щоб скористатися тисячею Зеленського, потрібно буде відкрити віртуальний рахунок в банку.

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Теги: Пенсіонери, тисяча, Зеленський, вакцинація
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