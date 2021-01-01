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Вперше у Луцьку – заморожені суші*

Вперше у Луцьку – заморожені суші*
Вперше у Луцьку мережа магазинів запустила продаж заморожених суші.

Суші виготовляють під брендом «Мульти повар – сам собі шеф», який запустив співвласник добре відомої у місті мережі «Галя Балувана» Володимир Матвійчук.

Для лучан така продукція – новинка, тож Володимир Матвійчук розповів, як виготовляють та заморожують суші так, аби після розморожування вони були ще більш якісні і безпечні, ніж свіжоприготовлені.

За його словами, для приготування суші бренду «Мульти повар – сам собі шеф» використані лише ті інгредієнти, які пройшли і технологічний і харчовий контроль. А головне у процесі – правильне використання технології шокової заморозки.

При розморожуванні страви рис не втрачає свого первісного вигляду та не набуває липкості саме завдяки новітній технології надшвидкої заморозки.
Вперше у Луцьку – заморожені суші*

Володимир Матвійчук зауважує, що для приготування суші використовують лише високоякісні інгредієнти – вугор, червону рибу, крабові палички тощо. Заморожування дозволяє уникнути розвитку мікрофлори у продуктах, на відміну від свіжоприготовлених, які треба їсти вже і зараз.

Наразі суші від бренду «Мульти повар – сам собі шеф» продають у трьох сетах.

Вдома достатньо лише поставити суші у мікрохвильову піч в режимі розморожування на 10 хвилин – і можна з впевненістю у безпечності смакувати традиційною стравою японської кухні.

У сеті разом із суші пропонують також васабі, соєвий соус, імбир та палички. Усе це вже входить в ціну.
Вперше у Луцьку – заморожені суші*

Одна упаковка суші, вагою приблизно у 500 грамів, обійдеться приблизно у 150 гривень.

Більше того, бренд «Мульти повар – сам собі шеф» розробив унікальний соус до страв із рису, який ідеально доповнить і смак суші.

Продукцію «Мульти повар» – сам собі шеф» можна придбати у магазинах мережі «Галя Балувана» за адресами:

місто Луцьк

- проспект Грушевського 3,
- проспект Волі, 66,
- вул.Рівненська, 107,
- проспект Молоді, 10,
- вул.Конякіна, 7а,
- вул.Конякіна, 17а,
- вул.Кравчука, 40,
- вул.Ковельська, 45,
- вул.Львівська, 63г,
- вул.Соборності, 28.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 21:00 год.
Субота – з 9:00 до 20:00 год.
Неділя – з 9:00 до 20:00 год.
Вперше у Луцьку – заморожені суші*
Вперше у Луцьку – заморожені суші*
Вперше у Луцьку – заморожені суші*
Вперше у Луцьку – заморожені суші*
Вперше у Луцьку – заморожені суші*
Вперше у Луцьку – заморожені суші*
Вперше у Луцьку – заморожені суші*
Вперше у Луцьку – заморожені суші*
Вперше у Луцьку – заморожені суші*




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Теги: суші, Володимир Матвійчук, Галя Балувана
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