Вперше у Луцьку – заморожені суші*

Вперше у Луцьку мережа магазинів запустила продаж заморожених суші.Суші виготовляють під брендом «Мульти повар – сам собі шеф», який запустив співвласник добре відомої у місті мережі «Галя Балувана»Для лучан така продукція – новинка, тож Володимир Матвійчук розповів, як виготовляють та заморожують суші так, аби після розморожування вони були ще більш якісні і безпечні, ніж свіжоприготовлені.За його словами, для приготування суші бренду «Мульти повар – сам собі шеф» використані лише ті інгредієнти, які пройшли і технологічний і харчовий контроль. А головне у процесі – правильне використання технології шокової заморозки.При розморожуванні страви рис не втрачає свого первісного вигляду та не набуває липкості саме завдяки новітній технології надшвидкої заморозки.Володимир Матвійчук зауважує, що для приготування суші використовують лише високоякісні інгредієнти – вугор, червону рибу, крабові палички тощо. Заморожування дозволяє уникнути розвитку мікрофлори у продуктах, на відміну від свіжоприготовлених, які треба їсти вже і зараз.Наразі суші від бренду «Мульти повар – сам собі шеф» продають у трьох сетах.Вдома достатньо лише поставити суші у мікрохвильову піч в режимі розморожування на 10 хвилин – і можна з впевненістю у безпечності смакувати традиційною стравою японської кухні.У сеті разом із суші пропонують також васабі, соєвий соус, імбир та палички. Усе це вже входить в ціну.Одна упаковка суші, вагою приблизно у 500 грамів, обійдеться приблизно у 150 гривень.Більше того, бренд «Мульти повар – сам собі шеф» розробив унікальний соус до страв із рису, який ідеально доповнить і смак суші.Продукцію «Мульти повар» – сам собі шеф» можна придбати у магазинах мережі «Галя Балувана» за адресами:місто Луцьк- проспект Грушевського 3,- проспект Волі, 66,- вул.Рівненська, 107,- проспект Молоді, 10,- вул.Конякіна, 7а,- вул.Конякіна, 17а,- вул.Кравчука, 40,- вул.Ковельська, 45,- вул.Львівська, 63г,- вул.Соборності, 28.Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 21:00 год.Субота – з 9:00 до 20:00 год.Неділя – з 9:00 до 20:00 год.