На Волині за вихідні поліцейські виявили 6 п’яних водіїв
Сьогодні, 16:17
У вихідні під час нічних змін патрульні виявили шістьох керманичів, які керували авто у стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Серед керманичів-порушників є 21-річний кермувальник, який рухався автомобілем ВАЗ із технічною несправністю. Поліцейські його виявили на вулиці Львівській.
Під час перевірки документів, патрульні з’ясували, що керманич не отримував посвідчення водія та виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 1,75 проміле, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.
Наступної ночі патрульні виявили Ford Transit, який рухався з порушенням ПДР. Поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Глушець, а в 20-річного водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,39 проміле, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму.
На всіх виявлених керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматерали, відповідно до вчинених правопорушень.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Серед керманичів-порушників є 21-річний кермувальник, який рухався автомобілем ВАЗ із технічною несправністю. Поліцейські його виявили на вулиці Львівській.
Під час перевірки документів, патрульні з’ясували, що керманич не отримував посвідчення водія та виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 1,75 проміле, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.
Наступної ночі патрульні виявили Ford Transit, який рухався з порушенням ПДР. Поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Глушець, а в 20-річного водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,39 проміле, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму.
На всіх виявлених керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматерали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Бухого бидла в нас хватає ,лишати дебілів прав .
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