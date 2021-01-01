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На Волині за вихідні поліцейські виявили 6 п’яних водіїв

На Волині за вихідні поліцейські виявили 6 п’яних водіїв
У вихідні під час нічних змін патрульні виявили шістьох керманичів, які керували авто у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Серед керманичів-порушників є 21-річний кермувальник, який рухався автомобілем ВАЗ із технічною несправністю. Поліцейські його виявили на вулиці Львівській.

Під час перевірки документів, патрульні з’ясували, що керманич не отримував посвідчення водія та виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 1,75 проміле, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.

Наступної ночі патрульні виявили Ford Transit, який рухався з порушенням ПДР. Поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Глушець, а в 20-річного водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,39 проміле, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму.
На Волині за вихідні поліцейські виявили 6 п’яних водіїв

На всіх виявлених керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматерали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: Волинь, водії, штраф
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Коментарі 1
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Бухого бидла в нас хватає ,лишати дебілів прав .
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