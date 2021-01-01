На Волині за вихідні поліцейські виявили 6 п’яних водіїв

У вихідні під час нічних змін патрульні виявили шістьох керманичів, які керували авто у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Серед керманичів-порушників є 21-річний кермувальник, який рухався автомобілем ВАЗ із технічною несправністю. Поліцейські його виявили на вулиці Львівській.Під час перевірки документів, патрульні з’ясували, що керманич не отримував посвідчення водія та виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 1,75 проміле, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.Наступної ночі патрульні виявили Ford Transit, який рухався з порушенням ПДР. Поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Глушець, а в 20-річного водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння.Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,39 проміле, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму.На всіх виявлених керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматерали, відповідно до вчинених правопорушень.