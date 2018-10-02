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У Луцьку на премії освітянам спрямують понад 27 млн гривень

У Луцьку на премії освітянам спрямують понад 27 млн гривень
У Луцьку освітяни, працівники культури та спорту отримають премії, а техпрацівники, спеціалісти та обслуговуючий персонал – матеріальну допомогу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії для довиділення коштів для виплати грошової винагороди та премій працівникам закладів освіти, культури та спорту та надання матеріальної допомоги технічним працівникам, обслуговуючому персоналу та спеціалістам.

Виплати педагогічним працівникам будуть проведені в залежності від особистого вкладу в результати роботи закладу в розмірі до посадового окладу, а технічним працівникам, спеціалістам та обслуговуючому персоналу – 2500 грн (2000 грн до отримання).

Вказані виплати отримають 7018 працівників, на що буде спрямовано понад 27 млн грн», – йдеться у дописі.

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Теги: Луцьк, премії, освітяни
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