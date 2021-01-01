У Луцьку завершують створення кованої скульптури-символу року 2022. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
Кована фігура символ 2022 року буде у формі тигра. Її планують встановити на Театральному майдані Луцька біля новорічних ялинок напередодні Дня святого Миколая.
Про це розповів Суспільному власник кузні, де виготовляють скульптуру Іван Возняк.
Іван Возняк – коваль в четвертому, а може й у п’ятому поколінні. Каже, що його батько, дід, прадід і інші родичі були ковалями. У його кузні вже 9 років поспіль виготовляють фігури для центрального майдану міста. Каже: робимо такий невеличкий подарунок лучанам, символічні скульптури, присвячені китайському гороскопу на Новий рік.
Працювати над створенням скульптури у кузні розпочинають влітку. Проєкт спочатку обговорюють, малюють ескіз, а далі – починають втілювати в життя.
Цьогоріч над скульптурою тигра працює коваль Андрій Кравчук. Чоловік за освітою токар, проте опанував майстерність художньої ковки.
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Про це розповів Суспільному власник кузні, де виготовляють скульптуру Іван Возняк.
Іван Возняк – коваль в четвертому, а може й у п’ятому поколінні. Каже, що його батько, дід, прадід і інші родичі були ковалями. У його кузні вже 9 років поспіль виготовляють фігури для центрального майдану міста. Каже: робимо такий невеличкий подарунок лучанам, символічні скульптури, присвячені китайському гороскопу на Новий рік.
Працювати над створенням скульптури у кузні розпочинають влітку. Проєкт спочатку обговорюють, малюють ескіз, а далі – починають втілювати в життя.
Цьогоріч над скульптурою тигра працює коваль Андрій Кравчук. Чоловік за освітою токар, проте опанував майстерність художньої ковки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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