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У Луцьку завершують створення кованої скульптури-символу року 2022. ВІДЕО

У Луцьку завершують створення кованої скульптури-символу року 2022. ВІДЕО
Кована фігура символ 2022 року буде у формі тигра. Її планують встановити на Театральному майдані Луцька біля новорічних ялинок напередодні Дня святого Миколая.

Про це розповів Суспільному власник кузні, де виготовляють скульптуру Іван Возняк.

Іван Возняк – коваль в четвертому, а може й у п’ятому поколінні. Каже, що його батько, дід, прадід і інші родичі були ковалями. У його кузні вже 9 років поспіль виготовляють фігури для центрального майдану міста. Каже: робимо такий невеличкий подарунок лучанам, символічні скульптури, присвячені китайському гороскопу на Новий рік.
У Луцьку завершують створення кованої скульптури-символу року 2022. ВІДЕО

Працювати над створенням скульптури у кузні розпочинають влітку. Проєкт спочатку обговорюють, малюють ескіз, а далі – починають втілювати в життя.

Цьогоріч над скульптурою тигра працює коваль Андрій Кравчук. Чоловік за освітою токар, проте опанував майстерність художньої ковки.

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Теги: Волинь, Луцьк, коваль, фігура, тигр
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