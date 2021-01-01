У магазині «Офіс Центр» діятиме резиденція святого Миколая*





16, 17 та 18 грудня з 15:00 до 19:00 святий Миколай чекатиме всіх хлопчиків та дівчаток у магазині



Тож запрошують прийти на веселе спілкування з Миколаєм, отримати подарунки та зробити незабутнє фото у спеціально створеній для цього дня фотозоні.



Чекають за адресою: місто Луцьк, вулиця Кривий Вал, 31



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На День святого Миколая чекає з нетерпінням кожна дитина, адже Чудотворець обов’язково покладе під подушку приємні подарунки.16, 17 та 18 грудня з 15:00 до 19:00 святий Миколай чекатиме всіх хлопчиків та дівчаток у магазині «Офіс Центр» Тож запрошують прийти на веселе спілкування з Миколаєм, отримати подарунки та зробити незабутнє фото у спеціально створеній для цього дня фотозоні.Чекають за адресою: місто Луцьк, вулиця Кривий Вал, 31

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