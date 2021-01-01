У магазині «Офіс Центр» діятиме резиденція святого Миколая*
Сьогодні, 10:02
На День святого Миколая чекає з нетерпінням кожна дитина, адже Чудотворець обов’язково покладе під подушку приємні подарунки.
16, 17 та 18 грудня з 15:00 до 19:00 святий Миколай чекатиме всіх хлопчиків та дівчаток у магазині «Офіс Центр».
Тож запрошують прийти на веселе спілкування з Миколаєм, отримати подарунки та зробити незабутнє фото у спеціально створеній для цього дня фотозоні.
Чекають за адресою: місто Луцьк, вулиця Кривий Вал, 31
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16, 17 та 18 грудня з 15:00 до 19:00 святий Миколай чекатиме всіх хлопчиків та дівчаток у магазині «Офіс Центр».
Тож запрошують прийти на веселе спілкування з Миколаєм, отримати подарунки та зробити незабутнє фото у спеціально створеній для цього дня фотозоні.
Чекають за адресою: місто Луцьк, вулиця Кривий Вал, 31
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