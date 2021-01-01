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У магазині «Офіс Центр» діятиме резиденція святого Миколая*

У магазині «Офіс Центр» діятиме резиденція святого Миколая*
На День святого Миколая чекає з нетерпінням кожна дитина, адже Чудотворець обов’язково покладе під подушку приємні подарунки.

16, 17 та 18 грудня з 15:00 до 19:00 святий Миколай чекатиме всіх хлопчиків та дівчаток у магазині «Офіс Центр».

Тож запрошують прийти на веселе спілкування з Миколаєм, отримати подарунки та зробити незабутнє фото у спеціально створеній для цього дня фотозоні.

Чекають за адресою: місто Луцьк, вулиця Кривий Вал, 31

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Теги: Офіс Центр, Святий Миколай
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