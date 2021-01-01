На Рівненщині перекинулась маршрутка із пасажирами. ФОТО





За словами очевидців, пасажири, які перебували в салоні транспортного засобу, отримали незначні травми і від госпіталізації відмовились, пише



Також за даними свідків, ймовірною причиною ДТП могла стати ожеледиця і літня гума маршрутного транспортного засобу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині сьогодні, 13 грудня, біля села Лісове перекинулася маршрутка сполученням «Рівне-Нобель».За словами очевидців, пасажири, які перебували в салоні транспортного засобу, отримали незначні травми і від госпіталізації відмовились, пише "Рівне.медіа" Також за даними свідків, ймовірною причиною ДТП могла стати ожеледиця і літня гума маршрутного транспортного засобу.

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