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На Рівненщині перекинулась маршрутка із пасажирами. ФОТО

На Рівненщині перекинулась маршрутка із пасажирами. ФОТО
На Рівненщині сьогодні, 13 грудня, біля села Лісове перекинулася маршрутка сполученням «Рівне-Нобель».

За словами очевидців, пасажири, які перебували в салоні транспортного засобу, отримали незначні травми і від госпіталізації відмовились, пише "Рівне.медіа".

Також за даними свідків, ймовірною причиною ДТП могла стати ожеледиця і літня гума маршрутного транспортного засобу.

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Теги: Рівне, ДТП, маршрутка
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