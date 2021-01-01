Студентка з Луцька отримає 100 тисяч гривень

Олена Костюк з Луцька набрала дуже високі бали за зовнішнє незалежне оцінювання, тож її прізвище є в Постанові Верховної Ради про грошову нагороду кращим в країні тридцятьом випускникам.



Про це пише



Про те, що двійнята з Волині набрали 3 двохсотки на двох, газета "Волинь" писала у липні — одразу, як стали відомі підсумки ЗНО-2021. Лучани Андрій і Олена Костюки закінчили Волинський обласний науковий ліцей–інтернат. Обоє здобули високі бали, однак дівчині вдалося скласти аж два іспити на 200 (із математики та біології). Такий результат в усій Україні здобули тільки 27 випускників. При тім на ЗНО з української мови й літератури та з англійської Оленка здобула теж солідно — по 197 балів, а загалом 794. Як і мріяла, лучанка вступила на факультет психології одного з найкращих українських вишів — у Києво–Могилянську академію.



Рішення парламенту, прийняте 1 грудня «Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», передбачає, що найуспішнішим присуджують 30 премій у розмірі 100 тисяч гривень кожна. В документі сказано, що претенденти на нагороду повинні мати не менше 790 балів, зокрема 200 — за щонайменше один із навчальних предметів, та зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні.



Як розповіла газеті «Волинь» Олена Костюк, про таке рішення Верховної Ради першою дізналася її мама:



— Мама прочитала про це в інтернеті, про Постанову і нагородження успішної випускниці з Івано–Франківщини, а тоді знайшла список премійованих, а в ньому і моє прізвище. Я була і здивована, і трохи з недовірою поставилася. Бо ж важливе джерело інформації! І, звичайно, мене вразило, що потрапила у таку тридцятку вступників в Україні. Добре, що вирішили таким чином заохотити вступати в українські виші!



Як використає премію, Оленка напевно ще не знає. Каже, легше відповісти, чого точно не зробить: «Імпульсивних покупок не планую». Справедливо зауважує, що наразі навіть нема механізму виплати коштів і невідомо, коли саме це має відбутися. А насамкінець таки поділилася, що частину вкладе у самоосвіту, а щось залишить на зберігання.



Рідний брат Олени Андрій дуже радий за сестру, бо бачив, скільки зусиль вона вкладала в навчання. До планки в 790 балів йому не вистачило зовсім трохи, але цього було достатньо для вступу на юридичний факультет тієї ж Києво–Могилянки. Олена й Андрій кажуть, що навчання їм подобається, шкодують лише, що через епідемію мусять опановувати нову інформацію дистанційно і поки що не змогли відчути вир студентського життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Луцька набрала дуже високі бали за зовнішнє незалежне оцінювання, тож її прізвище є в Постанові Верховної Ради про грошову нагороду кращим в країні тридцятьом випускникам.Про це пише Волинь Про те, що двійнята з Волині набрали 3 двохсотки на двох, газета "Волинь" писала у липні — одразу, як стали відомі підсумки ЗНО-2021. Лучаниі Олена Костюки закінчили Волинський обласний науковий ліцей–інтернат. Обоє здобули високі бали, однак дівчині вдалося скласти аж два іспити на 200 (із математики та біології). Такий результат в усій Україні здобули тільки 27 випускників. При тім на ЗНО з української мови й літератури та з англійської Оленка здобула теж солідно — по 197 балів, а загалом 794. Як і мріяла, лучанка вступила на факультет психології одного з найкращих українських вишів — у Києво–Могилянську академію.Рішення парламенту, прийняте 1 грудня «Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», передбачає, що найуспішнішим присуджують 30 премій у розмірі 100 тисяч гривень кожна. В документі сказано, що претенденти на нагороду повинні мати не менше 790 балів, зокрема 200 — за щонайменше один із навчальних предметів, та зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні.Як розповіла газеті «Волинь» Олена Костюк, про таке рішення Верховної Ради першою дізналася її мама:— Мама прочитала про це в інтернеті, про Постанову і нагородження успішної випускниці з Івано–Франківщини, а тоді знайшла список премійованих, а в ньому і моє прізвище. Я була і здивована, і трохи з недовірою поставилася. Бо ж важливе джерело інформації! І, звичайно, мене вразило, що потрапила у таку тридцятку вступників в Україні. Добре, що вирішили таким чином заохотити вступати в українські виші!Як використає премію, Оленка напевно ще не знає. Каже, легше відповісти, чого точно не зробить: «Імпульсивних покупок не планую». Справедливо зауважує, що наразі навіть нема механізму виплати коштів і невідомо, коли саме це має відбутися. А насамкінець таки поділилася, що частину вкладе у самоосвіту, а щось залишить на зберігання.Рідний брат Олени Андрій дуже радий за сестру, бо бачив, скільки зусиль вона вкладала в навчання. До планки в 790 балів йому не вистачило зовсім трохи, але цього було достатньо для вступу на юридичний факультет тієї ж Києво–Могилянки. Олена й Андрій кажуть, що навчання їм подобається, шкодують лише, що через епідемію мусять опановувати нову інформацію дистанційно і поки що не змогли відчути вир студентського життя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію