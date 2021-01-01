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У Ковелі засвітять одразу три ялинки

У Ковелі засвітять одразу три ялинки
19 грудня, у День Святого Миколая, у Ковелі відбудеться відкриття трьох ялинок у різних мікрорайонах міста.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Ігор Чайка.

Тож, найперше – о 16 годині новорічну красуню засвітять у мікрорайоні Ковель-2 біля 12 школи. До слова, тут її встановлять вперше.

О 17 годині – на Сільмаші - біля Ковельського центру професійно-технічної освіти.
У Ковелі засвітять одразу три ялинки

О 18.00 годині – урочисте відкриття головної ялинки громади, привітання зі святом Миколая та святкова програма, які відбудуться на площі Героїв Майдану в центрі Ковеля.

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Теги: Ковель, ялинка, відкриття
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