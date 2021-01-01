У Ковелі засвітять одразу три ялинки





Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Ігор Чайка.



Тож, найперше – о 16 годині новорічну красуню засвітять у мікрорайоні Ковель-2 біля 12 школи. До слова, тут її встановлять вперше.



О 17 годині – на Сільмаші - біля Ковельського центру професійно-технічної освіти.



О 18.00 годині – урочисте відкриття головної ялинки громади, привітання зі святом Миколая та святкова програма, які відбудуться на площі Героїв Майдану в центрі Ковеля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 грудня, у День Святого Миколая, у Ковелі відбудеться відкриття трьох ялинок у різних мікрорайонах міста.Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський головаТож, найперше – о 16 годині новорічну красуню засвітять у мікрорайоні Ковель-2 біля 12 школи. До слова, тут її встановлять вперше.О 17 годині – на Сільмаші - біля Ковельського центру професійно-технічної освіти.О 18.00 годині – урочисте відкриття головної ялинки громади, привітання зі святом Миколая та святкова програма, які відбудуться на площі Героїв Майдану в центрі Ковеля.

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