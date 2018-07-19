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На Волині браконьєри вбили самицю кабана

На Волині браконьєри вбили самицю кабана
В угіддях Любешівської районної організації українського товариства мисливців та рибалок зафіксували черговий факт браконьєрства.

Про це інформує пресслужба ВОУЛМГ.

Під час чергового рейду 11 грудня виявили факт незаконного полювання, браконьєри вбили самицю кабана.

Група мисливців із місцевих жителів не мала відповідного дозволу на полювання.

Як повідомляли, днями померла молода козуля, яку врятували з-під криги в селі Промінь Боратинської громади. Коли тварину знайшли, у неї були рани, численні травми та кульові поранення, які завдали їй браконьєри.

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Теги: кабан, вбивство, браконьєри, Волинь, ВОУЛМГ
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