На Волині браконьєри вбили самицю кабана
Сьогодні, 18:00
В угіддях Любешівської районної організації українського товариства мисливців та рибалок зафіксували черговий факт браконьєрства.
Про це інформує пресслужба ВОУЛМГ.
Під час чергового рейду 11 грудня виявили факт незаконного полювання, браконьєри вбили самицю кабана.
Група мисливців із місцевих жителів не мала відповідного дозволу на полювання.
Як повідомляли, днями померла молода козуля, яку врятували з-під криги в селі Промінь Боратинської громади. Коли тварину знайшли, у неї були рани, численні травми та кульові поранення, які завдали їй браконьєри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба ВОУЛМГ.
Під час чергового рейду 11 грудня виявили факт незаконного полювання, браконьєри вбили самицю кабана.
Група мисливців із місцевих жителів не мала відповідного дозволу на полювання.
Як повідомляли, днями померла молода козуля, яку врятували з-під криги в селі Промінь Боратинської громади. Коли тварину знайшли, у неї були рани, численні травми та кульові поранення, які завдали їй браконьєри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині з вересня сталося понад 800 ДТП
Сьогодні, 18:32
На Волині браконьєри вбили самицю кабана
Сьогодні, 18:00
У Ковелі засвітять одразу три ялинки
Сьогодні, 17:40
Студентка з Луцька отримає 100 тисяч гривень
Сьогодні, 17:35
Медіа