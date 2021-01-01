Учені розповіли про роль суші при боротьбі з коронавірусом





Про це передає



Так, фахівці з'ясували, що полісахариди водоростей огортають білок коронавірусу і не дають йому поширюватися.



Біологи висловили надію, що вийде синтезувати цей елемент і створити ліки від захворювання на рослинній основі.



Зазначимо, що українські та ізраїльські вчені вирішили боротися з коронавірусом більш радикальним шляхом. Вони винайшли препарати, які ефективно допомагають в лікуванні всіх існуючих штамів коронавірусу.



Розробкою Протипатогенного засобу Sterisent "Санація+Антиковід" та Протипатогенного засобу Sterisent "Санація+Для дихальних шляхів" займалася вітчизняна компанія "Стерисент Ізраїль Україна "Інститут комплексних систем безпеки" — науково-дослідне підприємство з розробки інноваційних препаратів.



Медичні вироби у вигляді спеціального розчину застосовуються для лікування ранньої стадії і запобігають тяжкому вірусному захворюванню.



Згідно з сертифікаційними документами, можуть використовуватися разом з кисневими концентраторами і апаратами ШВЛ. Розробники підкреслюють - медичні вироби можуть застосовуватися і як профілактика від захворювання на коронавірус.



За словами директора компанії Анастасії Калініної, ці засоби можуть застосовуватися і як профілактика вірусу. Окрім цього, вони дозволені для дітей, додала вона.



“Наші медичні вироби можуть застосовуватися не тільки для лікування, але і як профілактика від захворювання коронавірусом. Батьки можуть захищати від коронавірусу не тільки себе, але і своїх дітей. Додам, після сертифікації класу II-a наші медичні вироби введені в обіг, тому їх легко можна придбати на сайті компанії http://sterisent.info/ і в аптеках. Разом з командою ми за допомогою одного з перевізників вирішили зробити безкоштовну доставку до дверей замовника. Це не тільки зручно, але і швидко. Понад те, ми настільки впевнені в ефективності наших медвиробів, що готові повернути гроші в разі, якщо вони не нададуть належної допомоги", — підкреслила Анастасія Калініна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водорості, у які загортають суші і роли, мають позитивний вплив на організм, який бореться з коронавірусом. Такого висновку дійшли американські біологи.Про це передає УНН з посиланням на публікацію в журналі Marine Drugs.Так, фахівці з'ясували, що полісахариди водоростей огортають білок коронавірусу і не дають йому поширюватися.Біологи висловили надію, що вийде синтезувати цей елемент і створити ліки від захворювання на рослинній основі.Зазначимо, що українські та ізраїльські вчені вирішили боротися з коронавірусом більш радикальним шляхом. Вони винайшли препарати, які ефективно допомагають в лікуванні всіх існуючих штамів коронавірусу.Розробкою Протипатогенного засобу Sterisent "Санація+Антиковід" та Протипатогенного засобу Sterisent "Санація+Для дихальних шляхів" займалася вітчизняна компанія "Стерисент Ізраїль Україна "Інститут комплексних систем безпеки" — науково-дослідне підприємство з розробки інноваційних препаратів.Медичні вироби у вигляді спеціального розчину застосовуються для лікування ранньої стадії і запобігають тяжкому вірусному захворюванню.Згідно з сертифікаційними документами, можуть використовуватися разом з кисневими концентраторами і апаратами ШВЛ. Розробники підкреслюють - медичні вироби можуть застосовуватися і як профілактика від захворювання на коронавірус.За словами директора компанії Анастасії Калініної, ці засоби можуть застосовуватися і як профілактика вірусу. Окрім цього, вони дозволені для дітей, додала вона.“Наші медичні вироби можуть застосовуватися не тільки для лікування, але і як профілактика від захворювання коронавірусом. Батьки можуть захищати від коронавірусу не тільки себе, але і своїх дітей. Додам, після сертифікації класу II-a наші медичні вироби введені в обіг, тому їх легко можна придбати на сайті компанії http://sterisent.info/ і в аптеках. Разом з командою ми за допомогою одного з перевізників вирішили зробити безкоштовну доставку до дверей замовника. Це не тільки зручно, але і швидко. Понад те, ми настільки впевнені в ефективності наших медвиробів, що готові повернути гроші в разі, якщо вони не нададуть належної допомоги", — підкреслила Анастасія Калініна.

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