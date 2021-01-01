На Волині з вересня сталося понад 800 ДТП
Сьогодні, 18:32
За осінньо-зимовий період на території Волинської області трапилось 860 ДТП (аналогічний період 2020 року – 921).
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
За цей період сталося 223 ДТП з травмованими (2020 рік – 204) та 43 із загиблими (2020 рік – 47).
На Волині у цілодобовому режимі до несення служби по забезпеченню безпеки дорожнього руху залучається близько 40 автомобільних нарядів груп реагування патрульної поліції. Крім того, такі ж завдання виконують 38 поліцейських офіцерів у 29 територіальних громадах.
З початку року за участі дітей трапилось 89 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 5 дітей та 68 травмовано.
У зимовий період поліція рекомендує через сніг та ожеледицю стежити за дорожнім станом та бути максимально уважними при будь-якій його зміні.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
За цей період сталося 223 ДТП з травмованими (2020 рік – 204) та 43 із загиблими (2020 рік – 47).
На Волині у цілодобовому режимі до несення служби по забезпеченню безпеки дорожнього руху залучається близько 40 автомобільних нарядів груп реагування патрульної поліції. Крім того, такі ж завдання виконують 38 поліцейських офіцерів у 29 територіальних громадах.
З початку року за участі дітей трапилось 89 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 5 дітей та 68 травмовано.
У зимовий період поліція рекомендує через сніг та ожеледицю стежити за дорожнім станом та бути максимально уважними при будь-якій його зміні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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