На Волині з вересня сталося понад 800 ДТП

За осінньо-зимовий період на території Волинської області трапилось 860 ДТП (аналогічний період 2020 року – 921).Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.За цей період сталося 223 ДТП з травмованими (2020 рік – 204) та 43 із загиблими (2020 рік – 47).На Волині у цілодобовому режимі до несення служби по забезпеченню безпеки дорожнього руху залучається близько 40 автомобільних нарядів груп реагування патрульної поліції. Крім того, такі ж завдання виконують 38 поліцейських офіцерів у 29 територіальних громадах.З початку року за участі дітей трапилось 89 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 5 дітей та 68 травмовано.У зимовий період поліція рекомендує через сніг та ожеледицю стежити за дорожнім станом та бути максимально уважними при будь-якій його зміні.