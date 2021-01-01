У ЖК «Амстердам» пропонують приміщення під бізнес. ПЛАНУВАННЯ*
Сьогодні, 09:00
В ЖК «Амстердам» (с. Струмівка) пропонують великий вибір комерції на першому поверсі. Є варіанти компактних приміщень від 44 м2 під продуктовий магазин, кав’ярню чи офіс, а також - просторих кімнат площею до 282 м2. Тут можна облаштувати окремий заклад - спортивний, медичний чи освітній.
Вартість - від 25 000 грн/м2 за умови повної оплати. Також є можливість розтермінування без сплати відсотків.
Серед переваг ЖК “Амстердам”, які стануть плюсом для бізнесу:
-власна котельня та система опалення, яка забезпечить мінімальні витрати на обігрів приміщень;
-продумана система безпеки: цілодобова охорона та відеонагляд;
-обслуговуюча компанія, яка буде стежити за комунальними питаннями, доглядати за територією і зонами спільного користування та за потреби оперативно надавати майстрів;
-потенційна мережа клієнтів: у ЖК “Амстердам” буде проживати більше 200 сімей, крім того - по сусідству розташований ЖК “Струмочок”, де збудовано 89 таунхаусів і 29 котеджів, а також поруч ведеться будівництво 6 багатоквартирних будинків по 12 квартир, тобто ще 72 сім'ї.
Покупка нерухомості в ЖК “Амстердам” до 15 січня 2022 року дає дві додаткові можливості:
Якщо маєте друзів та знайомих серед уже діючих клієнтів Будівельної компанії “Інвестор” - маєте змогу взяти участь в акції “Шукай друга 2.0” та гарантовано отримати сертифікат на 10 000 грн у “Нову лінію” на двох.
Автоматично стаєте учасником акції “Подорож до Амстердаму” - кожен покупець візьме участь у розіграші подорожі на двох до столиці Нідерландів.
Як просувається будівництво ЖК “Амстердам” можна побачити у відеозвіті із будівельного майданчика.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Вартість - від 25 000 грн/м2 за умови повної оплати. Також є можливість розтермінування без сплати відсотків.
Серед переваг ЖК “Амстердам”, які стануть плюсом для бізнесу:
-власна котельня та система опалення, яка забезпечить мінімальні витрати на обігрів приміщень;
-продумана система безпеки: цілодобова охорона та відеонагляд;
-обслуговуюча компанія, яка буде стежити за комунальними питаннями, доглядати за територією і зонами спільного користування та за потреби оперативно надавати майстрів;
-потенційна мережа клієнтів: у ЖК “Амстердам” буде проживати більше 200 сімей, крім того - по сусідству розташований ЖК “Струмочок”, де збудовано 89 таунхаусів і 29 котеджів, а також поруч ведеться будівництво 6 багатоквартирних будинків по 12 квартир, тобто ще 72 сім'ї.
Покупка нерухомості в ЖК “Амстердам” до 15 січня 2022 року дає дві додаткові можливості:
Якщо маєте друзів та знайомих серед уже діючих клієнтів Будівельної компанії “Інвестор” - маєте змогу взяти участь в акції “Шукай друга 2.0” та гарантовано отримати сертифікат на 10 000 грн у “Нову лінію” на двох.
Автоматично стаєте учасником акції “Подорож до Амстердаму” - кожен покупець візьме участь у розіграші подорожі на двох до столиці Нідерландів.
Як просувається будівництво ЖК “Амстердам” можна побачити у відеозвіті із будівельного майданчика.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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