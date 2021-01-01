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Помер колишній мер Луцька

Помер колишній мер Луцька
Відійшов у вічність Юрій Михайлович Сулівін — ексголова Луцького міськвиконкому.

Про це інформують у Луцькраді.

З червня 1975 року по грудень 1979 року Юрій Сулівін перебував на посаді голови Луцького міськвиконкому. Нагороджений орденом «Знак Пошани» та медаллю «За доблесну працю. На ознаменування 100-річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна».

«Нехай добрий, світлий спомин про Юрія Михайловича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував», - кажуть у Луцькраді.

Прощання з Юрієм Сулівіним відбудеться завтра, 14 грудня, з 12.30 год. у Будинку панахиди.


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Теги: смерть, Луцьк, ексголова міськвиконкому, Юрій Сулівін
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