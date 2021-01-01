Помер колишній мер Луцька

Відійшов у вічність— ексголова Луцького міськвиконкому.Про це інформують у Луцькраді.З червня 1975 року по грудень 1979 року Юрій Сулівін перебував на посаді голови Луцького міськвиконкому. Нагороджений орденом «Знак Пошани» та медаллю «За доблесну працю. На ознаменування 100-річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна».«Нехай добрий, світлий спомин про Юрія Михайловича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував», - кажуть у Луцькраді.Прощання з Юрієм Сулівіним відбудеться завтра, 14 грудня, з 12.30 год. у Будинку панахиди.