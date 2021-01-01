Де у Луцьку не буде світла завтра, 14 грудня





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 09:00 до 12:00 - вул. П'ятницька Гірка (частково), вул. Б. Хмельницького (частково), вул. Лесі Українки (частково);



з 10:00 до 16:00 - вул. Привітна, Калинова, Сонячна, вул. Панаса Мирного, Скрябіна, Бородіна, Нечуя-Левицького, Надрічна;



з 13:30 до 17:00 - просп. Соборності, 3, 7, 9, просп. Молоді, 10б, 12, 14, 14а.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у вівторок, 14 грудня, у Луцьку не буде світла.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 09:00 до 12:00 - вул. П'ятницька Гірка (частково), вул. Б. Хмельницького (частково), вул. Лесі Українки (частково);з 10:00 до 16:00 - вул. Привітна, Калинова, Сонячна, вул. Панаса Мирного, Скрябіна, Бородіна, Нечуя-Левицького, Надрічна;з 13:30 до 17:00 - просп. Соборності, 3, 7, 9, просп. Молоді, 10б, 12, 14, 14а.

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