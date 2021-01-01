Де у Луцьку не буде світла завтра, 14 грудня
Сьогодні, 19:11
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у вівторок, 14 грудня, у Луцьку не буде світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 12:00 - вул. П'ятницька Гірка (частково), вул. Б. Хмельницького (частково), вул. Лесі Українки (частково);
з 10:00 до 16:00 - вул. Привітна, Калинова, Сонячна, вул. Панаса Мирного, Скрябіна, Бородіна, Нечуя-Левицького, Надрічна;
з 13:30 до 17:00 - просп. Соборності, 3, 7, 9, просп. Молоді, 10б, 12, 14, 14а.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 12:00 - вул. П'ятницька Гірка (частково), вул. Б. Хмельницького (частково), вул. Лесі Українки (частково);
з 10:00 до 16:00 - вул. Привітна, Калинова, Сонячна, вул. Панаса Мирного, Скрябіна, Бородіна, Нечуя-Левицького, Надрічна;
з 13:30 до 17:00 - просп. Соборності, 3, 7, 9, просп. Молоді, 10б, 12, 14, 14а.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 14 грудня
Сьогодні, 19:11
Вперше у Луцьку – заморожені суші*
Сьогодні, 18:58
Помер колишній мер Луцька
Сьогодні, 18:52
Медіа