вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку на завтра, 14 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 14 грудня
Завтра, 14 грудня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі очікується дрібний сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.

Про це повідомляє Sinoptіk.

Температуру вночі синоптики прогнозують від -1° до -2°, вдень буде від -1° до -4°.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого пророка Наума. У народі цього святого називали Грамотником, оскільки в цей день у давні часи (з 1 грудня за старим стилем) починали вчити дітей грамоті. Навчальні “муки” дітей доповнювались вітром, який був дуже характерним у день пророка Наума: “Прийшов Наум, зимній вітер подув”. Якщо вітер з південно-західного переходив у західний чи північно-західний, чекали посилення морозів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку три дні діятиме благодійний ярмарок до Дня святого Миколая
Сьогодні, 19:45
Комунальники та спецтехніка працюють безперервно, – «Луцькспецкомунтранс». ВІДЕО
Сьогодні, 19:40
Де у Луцьку не буде світла завтра, 14 грудня
Сьогодні, 19:11
Вперше у Луцьку – заморожені суші*
Сьогодні, 18:58
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 13 грудня Погода у Луцьку на завтра, 13 грудня
12 грудень, 20:00
Погода на завтра, 11 грудня, у Волинській області Погода на завтра, 11 грудня, у Волинській області
10 грудень, 20:00
Погода у Волинській області на завтра, 10 грудня Погода у Волинській області на завтра, 10 грудня
09 грудень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 грудня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 грудня
08 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку три дні діятиме благодійний ярмарок до Дня святого Миколая
Сьогодні, 19:45
 0
Комунальники та спецтехніка працюють безперервно, – «Луцькспецкомунтранс». ВІДЕО
Сьогодні, 19:40
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 14 грудня
Сьогодні, 19:11
 0
Вперше у Луцьку – заморожені суші*
Сьогодні, 18:58
 0
Медіа
відео
1/8