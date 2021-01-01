Погода у Луцьку на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 14 грудня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі очікується дрібний сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Про це повідомляє Sinoptіk.
Температуру вночі синоптики прогнозують від -1° до -2°, вдень буде від -1° до -4°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого пророка Наума. У народі цього святого називали Грамотником, оскільки в цей день у давні часи (з 1 грудня за старим стилем) починали вчити дітей грамоті. Навчальні “муки” дітей доповнювались вітром, який був дуже характерним у день пророка Наума: “Прийшов Наум, зимній вітер подув”. Якщо вітер з південно-західного переходив у західний чи північно-західний, чекали посилення морозів.
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Про це повідомляє Sinoptіk.
Температуру вночі синоптики прогнозують від -1° до -2°, вдень буде від -1° до -4°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого пророка Наума. У народі цього святого називали Грамотником, оскільки в цей день у давні часи (з 1 грудня за старим стилем) починали вчити дітей грамоті. Навчальні “муки” дітей доповнювались вітром, який був дуже характерним у день пророка Наума: “Прийшов Наум, зимній вітер подув”. Якщо вітер з південно-західного переходив у західний чи північно-західний, чекали посилення морозів.
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