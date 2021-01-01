Комунальники та спецтехніка працюють безперервно, – «Луцькспецкомунтранс». ВІДЕО





Під час опадів техніка та комунальники працюють безперервно, – розповів Володимир Марценюк.



Зі слів комунальника, місто поділили на два графіки – північний та південний, відповідно до яких працює спецтехніка.



"Почались інтенсивні опади. Комунальне підприємство прийняло міри: спочатку почали посипати дороги п'ять одиниць техніки і чистити тротуари від снігу. Зараз, коли дороги вже почищені і утворилась каша, виїхало два екіпажі в супроводі поліції для того, щоб підбити і забрати цю кашу. В резерві маємо ще два трактори, які по зверненнях громад можемо використовувати. І ще один автомобіль", – додав посадовець.



Зі слів заступника директора ЖКП № 3 Олександра Мартинюка, прибудинкову територію біля майже 130 будинків, котрі знаходяться в центральній частині міста та поблизу, прибирають 11 двірників. Додає: поки що для посипання дворів закупили 4,5 тонни щебенево-соляної суміші.



Двори від снігу на вулиці Винниченка розчищає двірниця ЖКП № 3 Оксана Артикова. Каже: прибирати не встигає, бо сніг не перестає падати. "Посипаємо, розчищаємо сходи, чистимо арки, переходи, прибудинкову територію. Сніг іде, нашої роботи майже не видно", – додала працівниця ЖКП № 3.



Прибудинкові території на вулиці Степана Бандери та на проспекті Волі чистить від снігу двірник В’ячеслав Конделенко. Чоловік говорить: виходить на робочу зміну о 5:00.



"Чищу сходи, чищу двори біля під’їздів. Люди дякують мені, кажуть: "Всі ще сплять, а він вже працює", – розповів двірник.



Дороги в обласному центрі Волині машини "Луцькспецкомунтрансу" розчищають у супроводі патрульних. Спецтранспорт працює другу добу без перерви, – додав Володимир Марценюк.



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