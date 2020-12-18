У Луцьку три дні діятиме благодійний ярмарок до Дня святого Миколая
Сьогодні, 19:45
У Луцьку відбудеться триденний благодійний ярмарок до Дня святого Миколая.
Про це пише ІА Конкурент.
Відвідувачі зможуть придбати оригінальні подарунки ручної роботи для рідних, а також стати благодійниками і долучитися до купівлі онкогематологічного аналізатора для онковідділення Волинської обласної дитячої лікарні.
Ярмарок відбуватиметься 16-18 грудня на першому поверсі РЦ «Промінь» з 12:00 по 19:00.
Тут ви зможете купити креативний святковий декор, крафтові мила, незвичайний керамічний посуд, прикраси та багато іншого. Все – зроблене руками майстрів з Волині.
Окремо на заході можна буде придбати фетрові вироби соціального проекту «Тепла іграшка надії». Гроші від реалізації цих іграшок спрямовують на боротьбу з раком шийки матки серед жіночого населення Волині.
Крім ярмарку, 18 грудня на гостей чекають дитячі майстерки з виготовлення святкових сувенірів та програма за участі Святого Миколая. Детальнішу програму організатори обіцяють оприлюднити згодом.
Долучитися до доброї справи можна, перерахувавши гроші безпосередньо на рахунок онкогематологічного відділення за такими реквізитами:
КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради
ЄДРПОУ 42078561
м. Луцьк, вулиця Загородня, 20
43008
р/р в ПриватБанк UA 463052990000026004000803370
Призначення платежу: «для придбання аналізатора онкогематологічного».
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Про це пише ІА Конкурент.
Відвідувачі зможуть придбати оригінальні подарунки ручної роботи для рідних, а також стати благодійниками і долучитися до купівлі онкогематологічного аналізатора для онковідділення Волинської обласної дитячої лікарні.
Ярмарок відбуватиметься 16-18 грудня на першому поверсі РЦ «Промінь» з 12:00 по 19:00.
Тут ви зможете купити креативний святковий декор, крафтові мила, незвичайний керамічний посуд, прикраси та багато іншого. Все – зроблене руками майстрів з Волині.
Окремо на заході можна буде придбати фетрові вироби соціального проекту «Тепла іграшка надії». Гроші від реалізації цих іграшок спрямовують на боротьбу з раком шийки матки серед жіночого населення Волині.
Крім ярмарку, 18 грудня на гостей чекають дитячі майстерки з виготовлення святкових сувенірів та програма за участі Святого Миколая. Детальнішу програму організатори обіцяють оприлюднити згодом.
Долучитися до доброї справи можна, перерахувавши гроші безпосередньо на рахунок онкогематологічного відділення за такими реквізитами:
КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради
ЄДРПОУ 42078561
м. Луцьк, вулиця Загородня, 20
43008
р/р в ПриватБанк UA 463052990000026004000803370
Призначення платежу: «для придбання аналізатора онкогематологічного».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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