У Луцьку три дні діятиме благодійний ярмарок до Дня святого Миколая





Про це пише



Відвідувачі зможуть придбати оригінальні подарунки ручної роботи для рідних, а також стати благодійниками і долучитися до купівлі онкогематологічного аналізатора для онковідділення Волинської обласної дитячої лікарні.



Ярмарок відбуватиметься 16-18 грудня на першому поверсі РЦ «Промінь» з 12:00 по 19:00.



Тут ви зможете купити креативний святковий декор, крафтові мила, незвичайний керамічний посуд, прикраси та багато іншого. Все – зроблене руками майстрів з Волині.



Окремо на заході можна буде придбати фетрові вироби соціального проекту «Тепла іграшка надії». Гроші від реалізації цих іграшок спрямовують на боротьбу з раком шийки матки серед жіночого населення Волині.



Крім ярмарку, 18 грудня на гостей чекають дитячі майстерки з виготовлення святкових сувенірів та програма за участі Святого Миколая. Детальнішу програму організатори обіцяють оприлюднити згодом.



Долучитися до доброї справи можна, перерахувавши гроші безпосередньо на рахунок онкогематологічного відділення за такими реквізитами:



КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради

ЄДРПОУ 42078561

м. Луцьк, вулиця Загородня, 20

43008

р/р в ПриватБанк UA 463052990000026004000803370

Призначення платежу: «для придбання аналізатора онкогематологічного».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться триденний благодійний ярмарок до Дня святого Миколая.Про це пише ІА Конкурент. Відвідувачі зможуть придбати оригінальні подарунки ручної роботи для рідних, а також стати благодійниками і долучитися до купівлі онкогематологічного аналізатора для онковідділення Волинської обласної дитячої лікарні.Ярмарок відбуватиметься 16-18 грудня на першому поверсі РЦ «Промінь» з 12:00 по 19:00.Тут ви зможете купити креативний святковий декор, крафтові мила, незвичайний керамічний посуд, прикраси та багато іншого. Все – зроблене руками майстрів з Волині.Окремо на заході можна буде придбати фетрові вироби соціального проекту «Тепла іграшка надії». Гроші від реалізації цих іграшок спрямовують на боротьбу з раком шийки матки серед жіночого населення Волині.Крім ярмарку, 18 грудня на гостей чекають дитячі майстерки з виготовлення святкових сувенірів та програма за участі Святого Миколая. Детальнішу програму організатори обіцяють оприлюднити згодом.Долучитися до доброї справи можна, перерахувавши гроші безпосередньо на рахунок онкогематологічного відділення за такими реквізитами:КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної радиЄДРПОУ 42078561м. Луцьк, вулиця Загородня, 2043008р/р в ПриватБанк UA 463052990000026004000803370Призначення платежу: «для придбання аналізатора онкогематологічного».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію