На Волині 60-річний чоловік скоїв самогубство
Сьогодні, 21:10
У Ківерцях Луцького району вчинив самогубство 60-річний чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 12 грудня в пообідню пору. Чоловіка виявили повішеним на території власного домогосподарства.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що вчора до поліції надійшло повідомлення, що у господарському приміщенні покінчив з життям самогубством 60-річний ківерчанин. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 12 грудня в пообідню пору. Чоловіка виявили повішеним на території власного домогосподарства.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що вчора до поліції надійшло повідомлення, що у господарському приміщенні покінчив з життям самогубством 60-річний ківерчанин. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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