На Волині 60-річний чоловік скоїв самогубство





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася 12 грудня в пообідню пору. Чоловіка виявили повішеним на території власного домогосподарства.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що вчора до поліції надійшло повідомлення, що у господарському приміщенні покінчив з життям самогубством 60-річний ківерчанин. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях Луцького району вчинив самогубство 60-річний чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася 12 грудня в пообідню пору. Чоловіка виявили повішеним на території власного домогосподарства.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що вчора до поліції надійшло повідомлення, що у господарському приміщенні покінчив з життям самогубством 60-річний ківерчанин. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.

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