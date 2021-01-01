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На Волині 60-річний чоловік скоїв самогубство

На Волині 60-річний чоловік скоїв самогубство
У Ківерцях Луцького району вчинив самогубство 60-річний чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 12 грудня в пообідню пору. Чоловіка виявили повішеним на території власного домогосподарства.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що вчора до поліції надійшло повідомлення, що у господарському приміщенні покінчив з життям самогубством 60-річний ківерчанин. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.

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Теги: повісився чоловік, Ківерці
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