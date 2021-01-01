Лікарні Волині отримали п’ять нових комп’ютерних томографів

Володимира Зеленського «Велике будівництво», у 2021 році отримали сучасні комп’ютерні томографи. Усі вони придбані за кошти державного бюджету.



Про це повідомляє на сторінці у Юрій Погуляйко.



Загалом по всій Україні новими КТ в рамках програми оснащені 131 відділення екстреної медичної допомоги, з них 5 – на Волині. Наразі після отримання ліцензій з ядерної безпеки усі комп’ютерні томографи успішно функціонують у медичних закладах області задля надання волинянам більш якісних медичних послуг.



Нагадаємо, що загалом упродовж 2020-2021 років на Волині



В рамках програми відділення екстреної медичної допомоги оснащені сучасною діагностичною технікою, реанімаційним та іншим необхідним медичним обладнанням, у тому числі рентген-апаратами, комп’ютерними томографами та апаратами УЗД.



Зокрема, нові комп’ютерні томографи встановлені у приймальних відділеннях таких медзакладів:



- КП «Волинська обласна клінічна лікарня» (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 21);



- КП «Луцька міська клінічна лікарня» ( м. Луцьк. проспект Відродження, 13);



- КНП «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» (м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 4);



- КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання» (м. Любомль, вул. Брестська, 70);



- КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» (м. Нововолинськ, вул. Перемоги, 7).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ять приймальних відділень, які реконструйовані в рамках програми Президента України«Велике будівництво», у 2021 році отримали сучасні комп’ютерні томографи. Усі вони придбані за кошти державного бюджету.Про це повідомляє на сторінці у Фейсбук голова облдержадміністраціїЗагалом по всій Україні новими КТ в рамках програми оснащені 131 відділення екстреної медичної допомоги, з них 5 – на Волині. Наразі після отримання ліцензій з ядерної безпеки усі комп’ютерні томографи успішно функціонують у медичних закладах області задля надання волинянам більш якісних медичних послуг.Нагадаємо, що загалом упродовж 2020-2021 років на Волині модернізовано 7 приймальних відділень , які визначені опорними для гарантованого забезпечення надання вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу екстреної медичної допомоги.В рамках програми відділення екстреної медичної допомоги оснащені сучасною діагностичною технікою, реанімаційним та іншим необхідним медичним обладнанням, у тому числі рентген-апаратами, комп’ютерними томографами та апаратами УЗД.Зокрема, нові комп’ютерні томографи встановлені у приймальних відділеннях таких медзакладів:- КП «Волинська обласна клінічна лікарня» (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 21);- КП «Луцька міська клінічна лікарня» ( м. Луцьк. проспект Відродження, 13);- КНП «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» (м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 4);- КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання» (м. Любомль, вул. Брестська, 70);- КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» (м. Нововолинськ, вул. Перемоги, 7).

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