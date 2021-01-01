Лікарні Волині отримали п’ять нових комп’ютерних томографів
Сьогодні, 01:35
П’ять приймальних відділень, які реконструйовані в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», у 2021 році отримали сучасні комп’ютерні томографи. Усі вони придбані за кошти державного бюджету.
Про це повідомляє на сторінці у Фейсбук голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Загалом по всій Україні новими КТ в рамках програми оснащені 131 відділення екстреної медичної допомоги, з них 5 – на Волині. Наразі після отримання ліцензій з ядерної безпеки усі комп’ютерні томографи успішно функціонують у медичних закладах області задля надання волинянам більш якісних медичних послуг.
Нагадаємо, що загалом упродовж 2020-2021 років на Волині модернізовано 7 приймальних відділень, які визначені опорними для гарантованого забезпечення надання вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу екстреної медичної допомоги.
В рамках програми відділення екстреної медичної допомоги оснащені сучасною діагностичною технікою, реанімаційним та іншим необхідним медичним обладнанням, у тому числі рентген-апаратами, комп’ютерними томографами та апаратами УЗД.
Зокрема, нові комп’ютерні томографи встановлені у приймальних відділеннях таких медзакладів:
- КП «Волинська обласна клінічна лікарня» (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 21);
- КП «Луцька міська клінічна лікарня» ( м. Луцьк. проспект Відродження, 13);
- КНП «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» (м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 4);
- КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання» (м. Любомль, вул. Брестська, 70);
- КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» (м. Нововолинськ, вул. Перемоги, 7).
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Про це повідомляє на сторінці у Фейсбук голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Загалом по всій Україні новими КТ в рамках програми оснащені 131 відділення екстреної медичної допомоги, з них 5 – на Волині. Наразі після отримання ліцензій з ядерної безпеки усі комп’ютерні томографи успішно функціонують у медичних закладах області задля надання волинянам більш якісних медичних послуг.
Нагадаємо, що загалом упродовж 2020-2021 років на Волині модернізовано 7 приймальних відділень, які визначені опорними для гарантованого забезпечення надання вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу екстреної медичної допомоги.
В рамках програми відділення екстреної медичної допомоги оснащені сучасною діагностичною технікою, реанімаційним та іншим необхідним медичним обладнанням, у тому числі рентген-апаратами, комп’ютерними томографами та апаратами УЗД.
Зокрема, нові комп’ютерні томографи встановлені у приймальних відділеннях таких медзакладів:
- КП «Волинська обласна клінічна лікарня» (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 21);
- КП «Луцька міська клінічна лікарня» ( м. Луцьк. проспект Відродження, 13);
- КНП «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» (м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 4);
- КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання» (м. Любомль, вул. Брестська, 70);
- КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» (м. Нововолинськ, вул. Перемоги, 7).
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