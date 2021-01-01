З ДІЇ зникли COVID-сертифікати: у Мінцифри пояснили причину

Олесю Діденко.



13 грудня стартувала пілотна версія програми єПідтримка, в рамках якої повністю вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн. Увечері цього дня стався збій у системі, куди лікарі вносять дані про вакцинацію, і зараз користувачі не можуть згенерувати COVID-сертифікат. У розділі Послуги зникла категорія COVID-сертифікати. У Мінцифри кажуть, що технічні проблеми усунуть найближчим часом.



«У центральній базі даних ЕСОЗ стався технічний інцидент, що спричинив збої в передачі даних. Дія виступає лише технічним адміністратором і відображає статус, який отримує з Електронної системи охорони здоров’я після перевірки», — повідомили представники Дії у коментарях Facebook у відповідь на скарги користувачів на збої.



Користувачі також пишуть про проблеми з входом у застосунок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згенерувати COVID-сертифікат у застосунку Дія тимчасово неможливо через збій в Електронній системі охорони здоров’я, повідомляє Суспільне з посиланням на представницю Міністерства цифрової трансформації13 грудня стартувала пілотна версія програми єПідтримка, в рамках якої повністю вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн. Увечері цього дня стався збій у системі, куди лікарі вносять дані про вакцинацію, і зараз користувачі не можуть згенерувати COVID-сертифікат. У розділі Послуги зникла категорія COVID-сертифікати. У Мінцифри кажуть, що технічні проблеми усунуть найближчим часом.«У центральній базі даних ЕСОЗ стався технічний інцидент, що спричинив збої в передачі даних. Дія виступає лише технічним адміністратором і відображає статус, який отримує з Електронної системи охорони здоров’я після перевірки», — повідомили представники Дії у коментарях Facebook у відповідь на скарги користувачів на збої.Користувачі також пишуть про проблеми з входом у застосунок.

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