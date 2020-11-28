Юні луцькі театрали здобули Гран-прі на фестивалі-конкурсі у Червонограді
13 грудень, 23:25
Зразкова театральна студія "Бешкетники" Палацу культури міста Луцька виборола Гран-прі у номінації «Театральна вистава» Першого відкритого фестивалю-конкурсу аматорського театрального мистецтва «Галицьке Люстро», що відбувся у Червонограді.
Про це повідомляє департамент культури Луцької міської ради.
Члени журі конкурсу, високо оцінивши виставу-феєрію «Таємниця місячного сяйва», яку презентували учасники студії "Бешкетники, одноголосно прийняли рішення, що лучани повинні отримати Гран-прі.
Режисер вистави-переможця та керівник луцького театрального колективу - Вадим Хаїнський, пластиограф -Юля Варченко, художник - Олеся Іщук.
Здобули студійці призові місця і у номінації «Художнє читання»:
1 місце розділили Злата Середюк та Соломія Назарова,
2 місце розділили Зоряна Яросевич, Вікторія Єфімчук, Ангеліна Мельник,
3 місце розділили Владислав Нагайчук, Анна Веремчук, Артем Сивий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє департамент культури Луцької міської ради.
Члени журі конкурсу, високо оцінивши виставу-феєрію «Таємниця місячного сяйва», яку презентували учасники студії "Бешкетники, одноголосно прийняли рішення, що лучани повинні отримати Гран-прі.
Режисер вистави-переможця та керівник луцького театрального колективу - Вадим Хаїнський, пластиограф -Юля Варченко, художник - Олеся Іщук.
Здобули студійці призові місця і у номінації «Художнє читання»:
1 місце розділили Злата Середюк та Соломія Назарова,
2 місце розділили Зоряна Яросевич, Вікторія Єфімчук, Ангеліна Мельник,
3 місце розділили Владислав Нагайчук, Анна Веремчук, Артем Сивий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Львові зникла волинянка, яка приїхала із заробітків
Сьогодні, 00:02
14 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Юні луцькі театрали здобули Гран-прі на фестивалі-конкурсі у Червонограді
13 грудень, 23:25
Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату світу з універсального бою
13 грудень, 22:20
З ДІЇ зникли COVID-сертифікати: у Мінцифри пояснили причину
13 грудень, 21:55
Медіа