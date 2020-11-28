Юні луцькі театрали здобули Гран-прі на фестивалі-конкурсі у Червонограді





Про це повідомляє департамент культури Луцької міської ради.



Члени журі конкурсу, високо оцінивши виставу-феєрію «Таємниця місячного сяйва», яку презентували учасники студії "Бешкетники, одноголосно прийняли рішення, що лучани повинні отримати Гран-прі.



Режисер вистави-переможця та керівник луцького театрального колективу - Вадим Хаїнський, пластиограф -Юля Варченко, художник - Олеся Іщук.



Здобули студійці призові місця і у номінації «Художнє читання»:

1 місце розділили Злата Середюк та Соломія Назарова,

2 місце розділили Зоряна Яросевич, Вікторія Єфімчук, Ангеліна Мельник,

3 місце розділили Владислав Нагайчук, Анна Веремчук, Артем Сивий.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зразкова театральна студія "Бешкетники" Палацу культури міста Луцька виборола Гран-прі у номінації «Театральна вистава» Першого відкритого фестивалю-конкурсу аматорського театрального мистецтва «Галицьке Люстро», що відбувся у Червонограді.Про це повідомляє департамент культури Луцької міської ради.Члени журі конкурсу, високо оцінивши виставу-феєрію «Таємниця місячного сяйва», яку презентували учасники студії "Бешкетники, одноголосно прийняли рішення, що лучани повинні отримати Гран-прі.Режисер вистави-переможця та керівник луцького театрального колективу -, пластиограф -, художник -Здобули студійці призові місця і у номінації «Художнє читання»:1 місце розділилита2 місце розділили3 місце розділили

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