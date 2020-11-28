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Юні луцькі театрали здобули Гран-прі на фестивалі-конкурсі у Червонограді

Юні луцькі театрали здобули Гран-прі на фестивалі-конкурсі у Червонограді
Зразкова театральна студія "Бешкетники" Палацу культури міста Луцька виборола Гран-прі у номінації «Театральна вистава» Першого відкритого фестивалю-конкурсу аматорського театрального мистецтва «Галицьке Люстро», що відбувся у Червонограді.

Про це повідомляє департамент культури Луцької міської ради.

Члени журі конкурсу, високо оцінивши виставу-феєрію «Таємниця місячного сяйва», яку презентували учасники студії "Бешкетники, одноголосно прийняли рішення, що лучани повинні отримати Гран-прі.

Режисер вистави-переможця та керівник луцького театрального колективу - Вадим Хаїнський, пластиограф -Юля Варченко, художник - Олеся Іщук.

Здобули студійці призові місця і у номінації «Художнє читання»:
1 місце розділили Злата Середюк та Соломія Назарова,
2 місце розділили Зоряна Яросевич, Вікторія Єфімчук, Ангеліна Мельник,
3 місце розділили Владислав Нагайчук, Анна Веремчук, Артем Сивий.
Юні луцькі театрали здобули Гран-прі на фестивалі-конкурсі у Червонограді
Юні луцькі театрали здобули Гран-прі на фестивалі-конкурсі у Червонограді
Юні луцькі театрали здобули Гран-прі на фестивалі-конкурсі у Червонограді

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Теги: Бешкетники, Гран-прі, Галицьке Люстро
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