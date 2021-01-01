14 грудня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження святкує народний артист України, актор Волинського академічного обласного українського
музично-драматичниого театру імені Т. Г. Шевченка Анатолій Романюк (на фото).
Цього ж дня народилися волонтерка Наталія Чуль та ексголова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Наумів та Данилів - та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.
Сьогодні, 14 грудня, у світі відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а віряни вшановують пам'ять святого Наума.
На Волині 14 грудня 2007 року заклали перший камінь під будівництво заводу харчових продуктів ВАТ «Волиньхолдінг», що належить корпорації Nestle, на території Смолигівської сільської ради Луцького району.
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музично-драматичниого театру імені Т. Г. Шевченка Анатолій Романюк (на фото).
Цього ж дня народилися волонтерка Наталія Чуль та ексголова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Наумів та Данилів - та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.
Сьогодні, 14 грудня, у світі відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а віряни вшановують пам'ять святого Наума.
На Волині 14 грудня 2007 року заклали перший камінь під будівництво заводу харчових продуктів ВАТ «Волиньхолдінг», що належить корпорації Nestle, на території Смолигівської сільської ради Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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