14 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує народний артист України, актор Волинського академічного обласного українськогомузично-драматичниого театру імені Т. Г. Шевченка(на фото).Цього ж дня народилися волонтерката ексголова Маневицької райдержадміністраціївітає їх, а також іменинників цього дня – Наумів та Данилів - та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.Сьогодні, 14 грудня, у світі відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а віряни вшановують пам'ять святого Наума.На Волині 14 грудня 2007 року заклали перший камінь під будівництво заводу харчових продуктів ВАТ «Волиньхолдінг», що належить корпорації Nestle, на території Смолигівської сільської ради Луцького району.